С 4 сентября 2020 года в кинотеатре Splendid Palace возобновятся как регулярные кинопоказы, так и эксклюзивные показы отреставрированных классических фильмов, которые в сентябре будут посвящены 100-летию Федерико Феллини.

Празднование столетия Федерико Феллини, начавшееся в начале года по всему миру, слегка пострадало от ограничений пандемии, но все постепенно восстанавливается. Выставки, посвященные многочисленным талантам Федерико Феллини, проходят в лучших музеях мира, а в честь столетия художника реставрируются его легендарные фильмы.

В сентябре Splendid Palace предлагает зрителям встречу с фильмом "Сладкая жизнь" (La Dolce Vita, 1961), принесшим режиссеру всемирную известность и награды - "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах и два Оскара. Splendid Palace покажет "Сладкую жизнь" 9 сентября. О других показах фильмов, посвященных столетию Федерико Феллини, будет объявлено отдельно.

"Сладкая жизнь" - это фильм, в котором Феллини изменил свой почерк, отказавшись от суровых, основанных на реальности историй, и заставив своих героев - сексуальных красивых людей - совершать ошибки на улицах и площадях вечного города Рима, ища и теряя себя. Главный герой фильма - журналист Марчелло - богема, любитель женщин, близкий к высшим кругам интеллектуалов и политиков. Он участник и наблюдатель "сладкой" жизни Рима. Этот фильм положил начало сотрудничеству Федерико Феллини с актером Марчелло Мастроянни, продолжением которого стали несколько других выдающихся совместных фильмов.

С 4 сентября в Splendid Palace начнутся показы современного авторского кино режиссера Роя Андерсона - совместного норвежско-французского фильма "О бесконечности" (Om det oändliga), лауреата Венецианского кинофестиваля. Режиссер азартно и без дидактики наблюдает за повседневной жизнью людей, показывая 32 небольшие живописные новеллы, балансирующие на границе комического и трагического. Главные герои фильма - разочаровавшийся в вере священнослужитель, отец и дочь, промокшие под дождем, побежденная армия, идущая в лагерь для военнопленных. Но пара людей летают над городом, как птицы...

Лишь несколько сеансов - документальный фильм "Бэнкси. Расцвет нелегального искусства" (Banksy and the Rise of Outlaw Art) и документальная хроника жизни режиссера Квентина Тарантино "Однажды… Тарантино" (QT8: The First Eight).

Также можно будет посмотреть снятую в США биографическую драму "Тесла" (Tesla), рассказывающую о жестокой борьбе за новаторские идеи, изменившие будущее человечества, и романтическую драму "Секрет: поверь в мечту" (The Secret: Dare to Dream). Также будут проходить регулярные показы остросюжетной американо-британской картины "Довод" (Tenet).

Самых маленьких кинолюбителей кинотеатр приглашает на первые два приключения на большом экране в этом сезоне - 5 сентября на анимационный фильм "Тролли" (Trolls) и 6 сентября на семейный фильм "Таинственный сад" (The Secret Garden).