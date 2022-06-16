Стал известен победитель в конкурсе молодых диджеев Латвии

В минувшую пятницу, 10 июня, в квартале улицы Таллинас после живого выступления и продолжительных дебатов жюри определился и был награжден лучший молодой диджей Латвии. В конкурсе победила Анна Бриеде.

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Организатором конкурса стал один из крупнейших работодателей Латвии – Evolution Latvia. Свои 30-минутные миксы прислали на конкурс 37 молодых диджеев, лучшие из которых получили возможность исполнить их очно в пятницу вечером в квартале улицы Таллинас. Сеты диджеев оценивали известные в обществе инфлюенсеры Рой Роджерс и Эвелина Паркер, музыкант Озолс, а также DJ Dubra, руководитель Rīgas DJ skola.

Среди участников конкурса особо выделялись два ди-джея: Анна Бриеде и Рейнис Клатенбергс. Анна Бриеде перед столь широкой публикой выступала впервые и своим диджейским сетом сразу завоевала симпатии жюри. "Очень надеялась победить, но все же до конца не верила. Мне казалось, что удача этим вечером будет на моей стороне, так как я исполняла свой сет уже значительно позже, когда в квартале улицы Таллинас собралось больше людей. Это было мое третье выступление, но первое перед столь широкой публикой. Я бы и другим молодым талантам обязательно посоветовала не бояться и принимать участие в таких конкурсах", – рассказала победительница конкурса Анна Бриеде, которая получила денежный приз в размере 1500 евро.

После долгих дискуссий жюри решило вручить награду и обладателю второго места – Рейнису Клатенбергсу. "На конкурсе я хотел превзойти самого себя, принял участие для повышения своего уровня. Я ценю полученный денежный приз в размере 500 евро. Ценю решение жюри наградить и за второе место. Как диджей я играю уже семь лет, и в заявку на этот конкурс я действительно вложил много труда. В свою очередь Анне первое место досталось совершенно заслуженно, она очень хорошо играет, и музыкальный вкус у нее хороший. Во время ее диджейского сета я даже четыре раза пользовался приложением Shazam, а это говорит о том, что она нашла хорошую музыку", – говорит обладатель второго места Рейнис Клатенбергс.