Стинг возвращается в Ригу с программой Sting: My Songs

2 октября с программой Sting: My Songs в

Arēna Rīga снова выступит обладатель 16 премий Grammy, участник группы The Police и один из самых известных соло-исполнителей в мире - Стинг.

Стинг уже посетил нашу столицу в рамках концертного тура Sting: My Songs летом прошлого года. Зрителей снова ждет шоу, во время которого Стинг порадует латвийскую публику самыми известными и всеми любимыми хитами как из своего сольного творчества, так и золотого фонда группы The Police. Прозвучат такие композиции как Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle и многие многие другие.

Рижский концерт станет единственным выступлением артиста в странах Балтии.

Композитор, певец, писатель, актер, активист - Стинг получил признание во всех этих областях, но он всегда находится в поиске новых веяний. Стинг родился в Ньюкасле, в Англии. В 1977-м году переехал в Лондон, где вместе со Стюартом Коплендом и Энди Саммерсом основал группу The Police. Группа выпустила пять альбомов и завоевала шесть премий Grammy, а в 2003 году была принята в Зал славы рок-н-ролла.

Публичная продажа билетов начнется 7 февраля в сети Biļešu Serviss, в предварительной продаже - с 6 февраля.