Сто артистов и Паулс. Что нужно знать посетителям масштабного концерта на стадионе "Даугава"
Foto: LETA

На этих выходных рижский стадион "Даугава" почувствует большой размах - в субботу состоится масштабный "Большой концерт латвийской музыки", посвященный творчеству маэстро Раймонда Паулса. Специально для этого события на стадионе возведут новую сцену.

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Концерт запланирован как особая дань уважения творчеству маэстро. Размах мероприятию придаст Лиепайский симфонический оркестр, а самые востребованные отечественные исполнители популярной музыки предложат новые интерпретации известных композиций.

Как уже сообщалось, на сцене ожидается появление почти 100 артистов, среди которых будут самые разные латвийские исполнители: выступят Лайма Вайкуле, Интар Бусулис, Tautumeitas, Aminata, Айя Андреева, группы MUSIQQ, Carnival Youth, Da Gamba, Ozols и многие другие. Сценографию большого концерта создал режиссер Papa Chi, а свежие аранжировки композиций создали Янис Ивушканс и музыкальный продюсер Роман Фалькенштейн.

В день концерта в районе стадиона "Даугава" запланированы значительные ограничения движения: подъезд к стадиону на автомобиле будет невозможен. Также организаторы просят принять во внимание, что парковать машину на территории, прилегающей к стадиону также будет нельзя. Рядом со стадионом будет лишь место для парковки велосипедов. Въезд на территорию на велосипеде запрещен.

В целях обеспечения максимально беспрепятственного потока посетителей проверка билетов будет осуществляться на входе, а браслеты, необходимые для доступа ко всем сидячим секторам, а также в VIP-ложу и фан-зону, будут выдаваться в специально предназначенных для этого шатрах на внутренней территории стадиона "Даугава". Браслеты обязательны для всех посетителей, кроме обладателей стоячих билетов.

Организаторы напоминают, что на территорию мероприятия запрещается проносить: зонты, острые предметы, пиротехнику, опасные вещества и предметы, огнестрельное оружие, складные стулья, еду и напитки, профессиональную фото-, видео- и аудиотехнику (кроме тех, у кого есть разрешение от организатора мероприятия), вход с животными также запрещен. На площадке будут вестись выездная торговля.

Билеты на концерт доступны в торговых точках Biļešu serviss по всей Латвии, а также на сайтах: www.lielkoncerts.lv и www.aula.lv. Стоячие места доступны по цене 20 евро, а билеты в фан-зону - 40 евро, сидячие места предалагаются от 55 евро, билеты в VIP-ложу стоят 150 евро.

Вход в зону проведения мероприятия – на национальный стадион "Даугава" (Аугшиела 1, Рига) будет открыт с 18:00, и, учитывая большое количество посетителей, зрителям предлагается прибыть вовремя. В 19.30 вечер откроет группа Sudden Lights, а затем на сцену выйдут участники гранд-концерта, который продлится до 23.30.

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