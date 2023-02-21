Сто музыкантов на одной сцене. В Межапарке пройдет второй Большой концерт латвийской музыки

2 сентября почти сотня латвийских музыкантов соберутся на совместный концерт на Большой эстраде в Межапарке. На концерте выступят музыканты разных жанров – от самых популярных рэперов до признанных мастеров сцены.

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"Второй Большой концерт латвийской музыки продолжит традицию — в программе будут как классические произведения, так и смелые эксперименты, объединяющие слушателей всех поколений. Если первый Большой концерт был посвящен творчеству Раймонда Паулса, то в этом году музыканты исполнят много разных песен, написанных великими латышами. Мы услышим произведения Иманта Калниньша, Улдиса Стабулниекса, Раймонда Паулса, Мартиньша Браунса и других латвийских композиторов", – рассказывает о мероприятии его продюсер и креативный директор Арстарулсмирус (Густав Бутелис).

На Большой эстраде в Межапарке выступят самые популярные звезды, чьи выступления будут дополнены современными ритмами DJ Monsta. О музыкальном размахе позаботятся Лиепайский симфонический оркестр под руководством дирижера Яниса Ивушканса, а также Рижский камерный хор Ave Sol. Классическую музыку представит известный латвийский скрипач Роберт Баланас из Великобритании. Поклонники жанра хип-хоп смогут послушать рэперов Gustavo, Roland Che и Singapūras Satīns. Также на сцену выйдут Sudden Lights, Instrumenti, Būū, Citi Zēni, The Sound Poets, Mazais Princis, Амината и Айя Андреева, Jumprava, 100. debija, Жорж Сиксна и Иго.

Традиция проведения Большого концерта латвийской музыки была положена 10 сентября 2022 года, когда на стадионе "Даугава" прошел концерт, посвященный творчеству Раймонда Паулса. Тогда одним из любимых произведений зрителей стала совместная работа Жоржа Сиксны и рэпера Озолса.

Режиссером концерта, как и в прошлый раз, будет Papa Chi: "Праздник латвийской музыки в Межапарке мы запланировали как масштабное шоу, полное сюрпризов. Мы постараемся превзойти грандиозное сценическое решение, созданное на первом Большом концерте, и предложим невиданные ранее технические решения".

Билеты доступны на сайте Lielkoncerts.lv. Цена стоячего места — 40 евро, сидячие места — от 55 до 70 евро, а стоячие места в фан-зоне (в ограниченном количестве) — 45 евро. Дети до 7 лет (включительно), не занимающие отдельного места, могут пройти на концерт бесплатно.