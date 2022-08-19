Столица отметит день рождения грандиозным пикником. Большая программа Праздника Риги

20 августа Рига отметит свой 821-й день рождения праздничным пикником. В программе этого года — собственно сам пикник, балконные концерты, "Башня тостов", конкурсы на самый вкусный торт, лучший смех и многое-многое другое. Главные мероприятия пройдут на трех городских площадях: Домской, Ратушной и площади Ливов.

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Главная зона праздника в этом году будет расположена на Домской площади. Здесь установят сцену, вокруг которой будут расставлены праздничные столы. Духовой квинтет откроет праздник прямо с балконов площади в 12:00. На протяжении всего дня состоится несколько концертов под музыку Раймонда Паулса, а у Домского собора будет разбита детская игровая площадка. В 14:00 на площади выберут самый вкусный рижский торт. Желающим принять участие в этом конкурсе, предлагается испечь торт и доставить его в субботу на суд жюри на Домской площади. В этот день пройдет концерт Tenoru trio и оперной певицы Соноры Вайце.

На Ратушной площади в 12:00 праздник откроет ансамбль духовых инструментов Auseklītis, который зазвучит вместе с перезвоном колоколов Ратуши. В течение дня гостей праздника приглашают подняться на "Башню тостов", чтобы публично произнести именинные тосты и здравицы Риге. Марафон тостов откроет мэр Риги Мартиньш Стакис, а между крышами зданий будут балансировать канатные танцоры.

Весь день с балкона Ратуши будет звучать живая музыка, в течение дня здесь выступит молодежный хор Voices, Илона Багеле, Кристине Паже, группа Ezeri, а в 16:00 на площади состоится конкурс на лучший смех Риги.

На улице Торня выступят молодежный хор Voices, Auseklītis, Лаймис Раценайс и группа Sol y Sombra, а также ансамбль колокольчиков Campanella. В рамках праздника с балкона здания Союза архитекторов прозвучит сольная программа контрабасиста Станислава Юдина, выступят также певицы Марта и Katō.

На площади Ливов ведущие праздника актеры Мейнард Лиепиньш и Артис Янчевскис пригласят каждого гостя города и рижанина публично признаться в любви как Риге, так и кому угодно. По всей Старой Риге будут расставлены столы для пикника. Праздничное угощение можно приносить с собой или купить его в близлежащих кафе и магазинах.

Праздник в микрорайонах



Праздник ожидается не только в центре, но и в микрорайонах Риги. С 12:00 всех желающих принять участие в празднике микрорайонов Плявниеки и Пурвциемс приглашают к подножию холма Дрейлини. Здесь пройдет шоу служебных собак, выступят музыкальные коллективы и будет возможность участвовать в творческих мастерских. В 17:00 праздничным концертом будет радовать легендарная группа Pērkons и мужской хор РТУ Gaudeamus. Вечером ожидается театральное представление "Айда на пикник!".

В течение всего дня в месте проведения праздника микрорайонов пройдут большие садовые игры, викторина о микрорайонах Пурвциемс и Плявниеки, а также шоу мыльных пузырей.

Гостей праздника в микрорайоне Иманта приглашают отправиться на променад по улице Слокас, где с 11:30 можно поучаствовать в утренней зарядке с танцевальным коллективом Imantieši. Для собравшихся выступят певица Katō, группа Rīgas Modes и рэп-объединение Brīvrunu projekts. Весь день будут работать творческие мастерские, пройдет дискуссия о будущем парка Анниньмуйжас и прогулка по Иманте в сопровождении гида.

Полная программа мероприятия находится здесь.