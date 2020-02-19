Столичные рестораны и Рижский русский театр приглашают отметить Масленицу

29 февраля на площади Ливу пройдет праздник "Масленица – Большая выпечка блинов". В мероприятии примут участие популярные рижские рестораны и шеф-повара, а также Рижский русский театр им. Михаила Чехова, который представит специально подготовленную музыкальную программу.

"Мы можем гордиться тем, что наше общество столь богато разнообразными культурными традициями, и мы довольны, что сегодня наш театр одинаково широко посещает как русская, так и латышская аудитория, иногда представители других живущих в Латвии народов, а также зарубежные гости. Чтобы усилить эту позитивную тенденцию, мы стараемся быть максимально открытыми, создаем новые театральные платформы и партнерства, ведем огромную и неустанную работу по межкультурной интеграции, подчеркивая, что культура, в том числе театр - это фактор объединения, обогащения и сплочения латвийского общества. Для нас будет честью выступить на праздничной сцене Масленицы, где мы порадуем посетителей специально подобранными музыкальными сценами из различных спектаклей нашего театра, всемирно известными хитами и другими приятными сюрпризами. Пусть наш праздник получится красивым, радостным и дружным!", - пожелала директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк.

Масленица – это праздник проводов зимы и встречи весны и солнца у восточнославянских народов, который отмечают целую неделю. Это будет первый городской праздник Масленицы, который празднуется публично, в городской среде, с целью уменьшить влияние сезонности в туризме.

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"Гастрономический туризм играет во всем мире все более важную роль. Мы уже несколько лет организуем успешные гастрономические туристические события: фестиваль уличной еды "Rīga Street food festival", "Ресторан праздника Риги", "Рижская неделя ресторанов". По нашим расчетам, в 2019 году их посетило 16 тысяч зарубежных гостей. Это свидетельствует о том, что гастрономический туризм приносит существенную экономическую пользу как государственному, так и муниципальному бюджету. Исследования показывают, что посещение заведений общественного питания является вторым по популярности способом проведения досуга в путешествии после осмотра достопримечательностей. Праздник "Масленица – Большая выпечка блинов " можно отнести к подобному виду мероприятий, где прекрасно сочетаются культурный и гастрономический туризм. Гости мероприятия, находясь в историческом центре города, имеют возможность окунуться в культурные традиции и насладиться свежеприготовленными блюдами от популярных рижских ресторанов", - рассказывает председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Янис Ензис.

"Риге важно привлекать туристов и делать это не только в сезон, но и в те месяцы, когда погода у нас не столь благоприятна. Как свидетельствует опыт работы бюро по развитию туризму Live Riga и международная практика, туристов привлекают мероприятия, события. Важно подчеркнуть, что с 2021 года часть поступлений в городской бюджет будет составлять и туристическая пошлина. Городской праздник Масленицы, как и фестиваль Street Food – это события, которые помогают наполнить месяцы, не входящие в туристический сезон, - рассказал председатель Рижской думы Олег Буров. - Рига всегда была мультикультурным городом. Празднование Масленицы обязательно вызовет интерес и у рижан. Я доволен, что нашими партнерами являются Рижский русский театр им. Михаила Чехова, а также несколько фольклорных коллективов. Масленица и встреча весны могут стать такой же хорошей традицией, как Янов день и Новогодняя ночь на набережной".

В празднике "Масленица – Большая выпечка блинов " примут участие рестораны Aqua Luna, Čarlstons, Entresol, Ferma, Garage, Kaļķu vārti, OZO restorāns, Tinto и участники Street Food Latvia – Bao, Crepes cafe, Vegstop, Āzijas pankūkas и Hačapurija. Основным блюдом в меню мероприятия станут традиционные масленичные блины, являющиеся самым популярным праздничным угощением, а также будут представлены другие мучные изделия – творожники, сырники, крендели, вафли, пироги. Кроме того, рестораны представят друге блюда русской, белорусской, украинской, мексиканской, грузинской кухни и познакомят гостей с культурными традициями разных народов.

Программу мероприятия дополнят латвийские фольклорные коллективы "Берендейка" и "Сузорье".