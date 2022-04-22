Страшно смешно. Актеры Данила Соловьев и Евгений Корнев расскажут жуткие истории Эдгара По

29 апреля в Digital Art House актеры Данила Соловьев и Евгений Корнев расскажут страшные истории в смешном исполнении. Спектакль "По.сле" – это непредсказуемый сюжет, импровизация и страшные байки
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"По.сле" – это оригинальный сборник юмористических этюдов в темных тонах по произведениям писателя Эдгара Аллана По. Жуткие истории, которые и сейчас заставляют содрогнуться читателя, в исполнении дуэта без смеха слушать нельзя. "По.сле" - это легкая подача черного юмора в жанре сторителлинг.
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