Судьба принцессы. Вышла книга о связи Елгавского дворца с тайнами французской короны

1 апреля в книжном кафе Polaris историк Виктор Гущин проведет презентацию своих новых книг об истории Елгавы - "Из истории Елгавского дворца" и "Людовик XVIII в Митаве. 1798-1801 и 1805-1807". Автор расскажет о неожиданных поворотах из истории Елгавского дворца и их связи с тайнами французской короны. Вход - свободный.

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Елгавчанин Виктор Гущин подробно исследует историю родного города с момента его возникновения в XIII веке. Работая над книгами, он просмотрел множество документов в разных архивах, где обнаружил ранее неизвестные свидетельства истории. Все книги базируются на материалах из латышских и немецких изданий, Российского исторического госархива, Латвийского исторического госархива и целого ряда других архивов.

Историк поведает захватывающую историю пребывания в Митаве в 1798-1801 и 1805-1807 годов короля Франции в изгнании Людовика XVIII. А также невероятный сюжет о том, как в Курляндском музее оказались часы казненного короля Людовика XVI — те самые, которые были в кармане его камзола, когда 21 января 1793 года он взошел на эшафот.

В Елгаве также нашла убежище дочь Людовика XVI и Марии-Антуанетты, Мария-Тереза Французская. Она была старшим ребенком королевской семьи. Ей довелось пережить страшную казнь родителей во время Французской революции и смерть в тюрьме младшего брата, наследника французской короны. Судьба принцессы — один из самых интриuующих и неразгаданных до сих пор секретов Бурбонов. Интересно, что Мария-Терезия всё-таки стала королевой Франции — правда, всего на 20 минут. О том, как все эти сюжеты связаны с Латвией, и расскажет Виктор Гущин.

Презентация книг состоится 1 апреля в 14:00 в книжном кафе Polaris (ТЦ Domina Shopping).