Световые представления, инсталляции и концерты: куда пойти в "Белую ночь"

В субботу, 3 сентября в Риге уже в 17-й раз пройдет форум современной культуры "Белая ночь" (Baltā nakts). В центре столицы, в Старой Риге, Пардаугаве, Плявниеках, Чиекуркалнсе и других местах города пройдут более 20 культурных мероприятий, перформансов и инсталляций, шоу и выставок, подготовленными организаторами фестиваля.

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Инсталляция "За мир!" на Бастионной горке и "Сад, где садится солнце" в Зиедоньдарзсе



Отдельные работы "Белой ночи" будут экспонироваться в городе уже с 1 сентября. Так на Бастионной горке уже вечером в День знаний откроется инсталляция "За мир!". Световая инсталляция длиной более 100 метров будет состоять из 50 подсвеченных силуэтов бегунов двухметровой высоты, которые будут имитировать движение.

Как информировали Delfi организаторы форума, автором инсталляции является словацкий художник, известный под псевдонимом sedemminut. В 2020 году его инсталляция была представлена ​​в братиславской программе "Белая ночь", но получила более глубокий и социально значимый посыл в Кошице, когда в марте 2022 года там прошла концертная акция, выразившая осуждение войны в Украине.

Между тем, также с 1 сентября в темное время суток в парке Зиедондарзс будет демонстрироваться аудиовизуальная инсталляция "Сад, где садится солнце", центром которой станет закат солнца. Когда посетитель приближается к искусственному солнцу, оно будет воспринимать присутствие человека и активировать аудиофайлы, в которых записаны стихи латышских поэтов о солнце, а также звуки латвийской природы.

"Биопоэтика" на городском канале и аудиовизуальная "Материя. Пространство" на улице Таллинас



В субботу с 21:00 до 03:00 на городском канале возле здания Управления Рижского свободного порта можно будет увидеть световую проекцию на веерообразном водном экране. Оптические образы расскажут о происхождении, памяти и первозданной силе воды, противостоящей нашей нынешней цивилизации.

В свою очередь, с 19:00 до 02:00 в концертном зале Tu jau zini Kur на улице Таллинас будет доступная для посещения аудиовизуальная инсталляция "Материя. Пространство", — поиск первобытного звука и образа в академической, электронной музыке и видеоарте.

На рынке в Агенскалнсе в субботу вечером будет дано специальное музыкальное звуковое и световое представление "Стекло. Эйнштейн. Суставы" с элементами современного танца и цирка.

Поэтическая дискотека в Саду Виестура, гостевые фестивали и мероприятия в районах



Ценителей современного искусства также приглашают посетить мероприятия "Белой ночи" в квартале улицы Таллинас; танцевальную, фото- и видеоинсталляцию "Re Vera" на улице Сколас 2; поэтическую дискотеку в ​​Саду Виестура, где поэты и артисты выступят в роли ди-джеев; ночную выставку и дискотеку архитекторов на улице Торня, а любителей видеовизуального искусства ждут на улице Вагоню, 21, где пройдут показы под названием "Видеография XVII – Space Textures XVI".

В рамках "Белой ночи" предложат в Старой Риге свои программы такие фестивали, как Survival Kit 13; международный фестиваль новых театров Homo Novus, а также фестиваль нетрадиционной музыки и киноискусства Skaņu mežs, который покажет свои работы в Англиканской церкви Святого Искупителя в Риге (Англиканю 2).

Ожидаются также концерт "Белая ночь, зеленый зал" в саду Малой гильдии, выступление Кристины Праулини в парке Эбельмуйжа в Зиепниеккалнсе, концертная программа "Momentary" в Латвийской национальной библиотеке и концерт во Дворце культуры и парке отдыха Зиемельблазма. Все желающие приглашаются также на шоу "Магия белой ночи" в культурном пространстве Strops в березовой роще Плявниеки.

"Белая ночь" — это современный культурный форум, организованный и финансируемый Рижским самоуправлением в сотрудничестве с латвийскими культурными организациями с участием латвийских и зарубежных артистов. Подробнее о программе фестиваля читайте на сайте форума Baltā nakts 2022.

"Белая ночь" в Риге является частью международного проекта "Белые ночи Европы", который был инициирован пятью европейскими столицами – Брюсселем, Мадридом, Парижем, Ригой и Римом, а в настоящее время к ним присоединились многие города со всего мира. Идея "Белой ночи" состоит в том, чтобы сделать современное искусство более доступным для горожан, вовлекая на одну ночь всех желающих в разнообразные арт-мероприятия.