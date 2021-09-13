Сюрреализм Серебренникова и безумное румынское порно: что смотреть на "Балтийской жемчужине"

Фестиваль “Балтийская жемчужина” объявляет полную программу. Зрителей ждут не только новинки, но и бессмертная классика мирового кинематографа. Фестиваль пройдет в Риге с 22 по 29 сентября в кинотеатре Splendid Palace.

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В этом году в программах фестиваля зрители смогут увидеть новые работы Вуди Аллена ("Фестиваль Рифкина"), Педро Альмадовара ("Человеческий Голос" и "Параллельные матери"), Франсуа Озона ("Все прошло хорошо"), Пола Верховена ("Одержимость"), Кирилла Серебренникова ("Петровы в гриппе"), Алексея Германа ("Дело") и многих других.

Фестиваль откроется фильмом Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Это одна из самых личных работ кинорежиссера, погружающая нас в воспоминания о детстве с запахами елочной хвои и мандаринов, новогодних утренников с "несвежим" Дедом Морозом и очаровательной Снегурочкой, неожиданно для всех превращающихся в совершенно других персонажей. Фильм Серебренникова — это бескомпромиссная фантасмагория, сюрреалистическая комедия абсурда, в которой смешались реальность и гротеск, комиксы и быт, фарс и трагедия, прошлое и настоящее. Фильм снят на основе одноименного романа Алексея Сальникова. В главных ролях — Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Семен Серзин, Иван Дорн и Юрий Колокольников.

В программе фестиваля "Окно в Россию" покажут еще два фильма — "Дело" режиссера Алексея Германа и "Паркет" режиссера Александра Миндадзе.

Классика мирового кино

В разделе программы "Киноклассика" покажут три картины на оригинальной кинопленке 35 мм. Кроме того, фестиваль отмечает две прекрасные даты — 95-летие великой Мэрилин Монро и 85–летие Алена Делона.

Зрители смогут увидеть фильм "На ярком солнце" режиссера Рене Клемана. Это одна из первых больших ролей актера, которая завораживает изнуряющей красотой кадра и держит в эмоциональном напряжении до самого конца. Картина интересна еще и тем, что в специальном эпизоде снялись Роми Шнайдер и Морис Рене.

Для Мэрилин Монро "Джентльмены предпочитают блондинок" стал первым фильмом, в котором она блистала не просто как драматическая актриса, но и как певица. Ее героиня — изящная и обворожительная блондинка, но в то же время умная, чувствительная натура, ранимая женщина, мечтающая о любви и единственном мужчине. Великолепные актеры, роскошные костюмы и декорации, остроумные диалоги, а кульминация картины — грандиозный номер Мэрилин Монро "Бриллианты —лучшие друзья девушки!" (Diamonds Are a Girl's Best Friend).

Фильм "Синий бархат" Дэвида Линча впервые будет демонстрироваться в Латвии на большом экране и на кинопленке 35 мм. Кинопленка была специально восстановлена к 30-летию фильма в 2016 году по инициативе фонда Квентина Тарантино. На единственном сеансе 26 сентября картину представит рижскому зрителю профессор Виктор Фрейберг.

Фильмы Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль на "Балтийской жемчужине" традиционно представлен самыми разными и неожиданными лентами, известными именами и шокирующими историями. Сенсация Каннского кинофестиваля этого года — иронично-зловещий "Титан" режиссера Джулии Дюкурно, награжденный "Золотой пальмовой ветвью", станет откровением для самых бесстрашных и отчаянных киноманов.

Полная противоположность "Титану" — новый фильм "Память" тайского кинорежиссера Апичатпонга Вирасетакула, получивший "Приз жюри" Каннского кинофестиваля. Вместе с исполнительницей главной роли Тильдой Суинтон режиссер 17 лет готовился к этому "уникальному киноэксперименту". Результат — вызывающе красивое и эмоционально экзальтированное кино, удивляющее как визуально сокрушительной формой, так и бесстрашием режиссерского решения.

Еще один из обязательных фильмов в списке каждого киномана — "Drive my car" режиссера Рюсукэ Хамагути. Никогда еще за новейшую историю Каннского кинофестиваля у критиков не было такого единодушия насчет лучшей картины: фильм превзошел литературный первоисточник (Харуки Мураками "Мужчины в отсутствие женщин") и получил сразу три награды: Приз за лучший сценарий, Приз ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ и Приз экуменического жюри. Фильм установил рекорд рейтинга журнала Screen, получив 3,8 балла из четырех возможных — это впервые за время существования этого топа.

Одним из самых ярких фильмов фестиваля можно по праву считать "Материнское воскресенье" Евы Хассон. Это изысканная история о любви, возвращающая зрителей в восхитительную атмосферу старой Англии и снятая в традициях классического британского кино. В главных ролях Оливия Колман, Колин Ферт, Джош О'Коннор и Одесса Янг.

Фаворит Каннского кинофестиваля фильм Франсуа Озона — "Все прошло хорошо", вдохновленный двумя "оскаровскими" шедеврами "Отцом" Флориана Зеллера и "Любовью" Михаэля Ханеке. Без преувеличения, Франсуа Озон снял лучший и самый виртуозный фильм в своей карьере. Изящное кружево жизни одной семьи, элегантное размышление о прощении и любви, в меру сентиментальное и неожиданно оптимистичное.

Безусловно, самая ожидаемая и обсуждаемая картина фестиваля – работа культового режиссера-провокатора Пола Верховена "Одержимость". Ставший еще более радикальным, Верховен продолжает исследовать женскую сексуальность, подтверждая в очередной раз, что нарушение социальных и культурных табу для него не хобби, а основа творческого метода. Фильм "Одержимость" исследует мир сексуальных пристрастий и скрытых психозов, балансируя на тонкой грани дозволенного.

Фильмы Венецианского кинофестиваля

На "Балтийской жемчужине" зрители также смогут увидеть два фильма великого Педро Альмодовара, которые он представил на кинофестивале в Венеции — "Человеческий голос" и "Параллельные матери" с блистательными актрисами Тильдой Суинтон и Пенелопой Крус. Две захватывающие истории "женщин, на грани нервного срыва": драматичные, многослойные и безупречные актерские работы.

Фильмы Берлинского кинофестиваля

Берлинский кинофестиваль представлен самым экстремальным, хулиганским и политически радикальным фильмом, получившим главный приз фестиваля — "Неуместный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде. Используя эпатаж, как эстетический вызов, инструмент для противостояния лицемерию и ханжеству, режиссер зашифровал в фильме множество культурологических посланий.

Мир моды на "Балтийской жемчужине"

Для стильных и экстравагантных – традиционная "модная программа". Одна из величайших представительниц высокой моды Коко Шанель утверждала: "Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто ее создает". В фильмах о Коко Шанель, Ив-Сен Лоране и Жане-Поле Готье зрители смогут проникнуть за кулисы модных домов и швейных мастерских.

Подробная программа фестиваля расписание кинопоказов на сайте www.balticpearl.lv. Билеты продаются в кассе в кинотеатре Splendid Palace и кассах Biļešuserviss.

Все билеты, приобретенные на киносеансы фестиваля "Балтийская жемчужина" действительны только вместе с цифровым сертификатом Covid-19, подтверждающим один из нижеследующих пунктов: окончание полного курса вакцинации или факт перенесенного в течение последнего полугода заболевания Covid-19. Также при посещении мероприятия необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.