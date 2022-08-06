Там что-то происходит. Как не упустить все самое интересное в Риге (список из 30 мест)

Существует мнение, что Рига – это город, где почти ничего не происходит. Но если уделить этому вопросу больше внимания, то вы увидите, что культурно-развлекательная жизнь в столице просто кипит. Delfi собрал список мест, где почти всегда есть "движ", и не только по выходным. Пользуйтесь и не спрашивайте нас, где взять на все это время!

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Если вы пользователь соцсетей, достаточно подписаться на страничку места или организаторов мероприятий, а остальное интернет сделает сам - и вы уже не пропустите ничего интересного. Еще никогда следить за афишей событий не было настолько просто.

Центр города и правый берег

Melnā Piektdiena

ул. Бривибас, 193C

Один из старейших клубов в Риге, открытый еще в 2006 году. Melnā Piektdiena - изначально концертная площадка для андеграунда, хеви-метала и экстремальной музыки. Но на протяжении многих лет в нем проходят концерты самых разных жанров и направлений.

COM Experimental Bar&Club

Бульвар Райниса, 21

Бар и клуб "в одном флаконе". По пятницам и субботам играют приглашенные диджеи и проводятся концерты электронной музыки.

Sidrērija

ул. Пелду, 24

Уютный бар в Старой Риге, специализирующийся на разливном сидре. По выходным здесь здесь проводятся живые концерты чаще всего джазовой направленности, а также выступления латвийских стендаперов.

Foto: LETA

Творческий квартал улицы Таллинас

ул. Таллинас, 10

Квартал улицы Таллинас спрятан в бывшем гаражном комплексе базы санитарного транспорта между улиц Таллинас и Кр.Барона. Квартал ныне изрисован граффити и стал любимым местом вечеринок для местных жителей. Многочисленные модные бары и ресторанчики на любой вкус ждут посетителей почти до утра. Так популярный бар Ezītis miglā работает в нем с 11.00 до 2.00 ежедневно. На территории квартала постоянно проводятся различные концерты и мероприятия. В конце августа здесь проходит уже ставший популярным Ezīšfests.

Laska bar

ул. Эрнеста Бирзниека-Упиша, 8b

Уютная атмосфера Laska bar позволяет посетителям расслабиться после рабочего дня. Бар начинает работу с 17.00, в пятницу и субботу работает до 3.00 утра. По выходным здесь играют диджеи и проводятся различные специальные мероприятия, например, рынок виниловых пластинок.

Aleponija

ул. Эрнеста Бирзниека-Упиша, 22

В этом баре регулярно устраиваются концерты и проходят поэтические вечера. Для посещения понадобятся наличные – кредитные карточки не принимаются.

Bolderāja

ул. Авоту, 29

Книжный магазин-бар в самом центре города. Настоящий руин-бар, в котором проходят также выставки и небольшие камерные мероприятия - концерты, просмотры фильмов, выступления диджеев и прочие культурные безобразия.

Foto: F64

Kultūras centrs Kaņepes

ул. Сколас, 15

Когда-то здесь собиралась богема, потом – студенты Академии художеств, после этого пару десятилетий эти здания пустовали, а сейчас заново обжиты уже новой "богемой", чему способствовал большой и самый расслабленный двор-терраса в центре города. Выпить пива или вина, поговорить о культуре, послушать концерт, посетить перфоманс или просто потанцевать вечером – все это можно здесь. В данный момент в помещении идут ремонтные работы, и вся активность и концерты переместилась в помещение Diagonālē, Skolas ielā 14.

Hanzas Perons

ул. Ханзас, 16A

Новый культурный центр почти в самом центре города на углу улиц Ханзас и Пулквежа Бриежа. Бывшее заброшенное здание, в котором сто лет назад находились склады железной дороги, превратилось в элегантное место для концертов и других мероприятий, которые летом здесь проводятся просто нон-стоп.

Sporta 2 kvartals

ул. Спорта, 2

Культурное пространство под открытым небом, где находятся также несколько баров и ресторанов, например Zefirs, где готовят отличную пиццу. В сезоне 2022 года в квартале Sportа 2 проходят театральные представления, концерты и гастроли зарубежных цирков, выставки различных арт-проектов и другие мероприятия.

Foto: Norbert Tukaj

Zuzeum

ул. Лачплеша, 101

Zuzeum – арт-центр и дом художественной коллекции мецената Яниса Зузанса. Здесь работает постоянная выставка современного искусства, а также регулярно проводятся концерты и арт-мероприятия. В летнее время на крыше здания работает терраса.

Sporta pils dārzi

ул. Тербатас, 78B

Модное место - сады и огороды, разбитые на месте территории бывшего Дворца спорта. На промежуточном этапе развития территории между 2020 и 2023 годами здесь можно взять в аренду небольшие участки и вырастить свои овощи или цветы. Кроме этого здесь проводятся различные культурно-просветительские мероприятия.

Novaya Riga

ул. Кр.Валдемра, 17A

Модный книжный магазин, специализирующийся на русской литературе с культурными мероприятиями. Здесь проводятся встречи с читателями и авторами книг, творческие вечера, детские мастерские, а также конкурс Поэтический открытый микрофон. Недавно при аншлаге прошла встреча с кинокритиком Антоном Долиным.

Foto: Publicitātes foto

Aristīda Pagalms

ул. Аристида Бриана, 9

Место под открытым небом в комплексе зданий вилла фон Стрицкого, где находится культурное пространство M/Workshop, кафе-клуб Piens, а также пивной цех Labietis. Площадка для живой музыки. В саду виллы проводятся концерты и арт-перфомансы.

M/Darbnīca

ул. Аристида Бриана, 9

Культурный центр, расположенный в особняке комплекса виллы фон Стрицкого. Сочетает в себе галерею современного искусства на первом этаже и площадку для джаза и культурных мероприятий на втором.

Клуб Piens

ул. Аристида Бриана, 9

Бар, кафе и клуб в стиле 30-х, расположенный в бывшем здании пивоварни XIX века. Здесь проходят модные вечеринки, собирается местная богема и прочий творческий люд. Клуб, как заявляется, работает до последнего посетителя. Удивительно, но в среду может быть людей больше, чем в пятницу. В выходные свои сеты играют отечественные и зарубежные диджеи, регулярно проводятся концерты и перфомансы.

ONE ONE

ул. Шарлотес, 18A

Камерный ночной клуб в близлежащем культурном пространстве виллы фон Стрицкого. Здесь проводятся концерты и выступления как латвийских диджеев, так и гостей из-за рубежа.

Foto: Publicitātes foto

Wondersala

ул. Андрейостас, 17

Новая площадка для проведения концертных мероприятий на Андрейсале. Сцена высотой почти 10 метров, длиной 22 метра и шириной 14 метров расположена на самом берегу Даугавы, в окружении индустриальной атмосферы. Площадка может принять до 10 тысяч зрителей. В августе здесь состоятся сразу несколько концертов.

Aqua Luna

ул. Андрейостас, 5 k-5

Ресторан на Андрейсале с прекрасными видами на Даугаву. Специализируестя на морепродуктах. В конце недели играют приглашенные диджеи, проводятся гаражные распродажи.

KOYA

ул. Андрейостас, 5k-15

Еще один популярный ресторан-бар со свободной атмосферой, расположенный на индустриальном, портовом и творческом полуострове Андрейсала. По выходным играют диджеи и проходят выступления латвийских и зарубежных коллективов.

Andrejostas kvartāls

ул. Андрейостас, 5k-14

Один из самых тусовочных ресторанов на Андрейсале. На летней террасе постоянно играют диджеи, проходят многочисленные популярные мероприятия, например, Silent disco и Plastic Funk

Культурный центр Provodņiks

ул. Ганибу дамбис, 63

Находится в бывшем здании завода РЭЗ, где в начале прошлого века находилось одно из самых известных мировых предприятий по производству резиновых изделий - завод "Проводник". Индустриальное пространство, где сейчас проводятся выставки живописи, лекции и экскурсии.

Пардаугава

Foto: Publicitātes foto



NOASS

AB Дамба, 2

Плавучая галерея, превратившаяся со временем в большой культурный центр. Здесь проводятся выставки и концерты, видеопоказы и мастер-классы, фестивали Baltā nakts и ŪDENSGABALI.

Калнциемский квартал

ул. Калнциема, 35

Модное место, отреставрированный квартал уникальной деревянной застройки XIX века. Здесь расположен винный магазин и кафе, а во внутреннем дворике по субботам проходит еженедельный рынок, регулярно проходят концерты под открытым небом, выставки и другие мероприятия.

Агенскалнский рынок

ул. Нометню, 64

После масштабной реновации Агенскалнский рынок обрел второе дыхание: кроме собственно модного рынка, здесь можно посетить мастер-классы, экскурсии, проводятся различные мероприятия совместно с открытой здесь Молодежной станцией и другими резидентами околорыночного пространства.

Foto: Spilves lidlaukums

Арт-центр Totaldobže

ул. Вискалю 36a

Художественный и арт-центр. Индустриальное место, больше подходящее для рейвов и электронной музыки, которые в нем и устраивают. В ближайшее время состоится фестиваль UNDER Fest Night 2022.

Аэродром Spilve

ул. Даугавгривас, 140

Старейший аэропорт Риги, его здание – яркий образец архитектуры сталинской эпохи, в котором проводятся выставки. Ежегодно на территории аэродрома проводятся авиационные шоу и время от времени тусовки и рейвы, например, Raving Spilve.

МозгоБойня

Международный паб-квиз, который проводится в 276 городах в 17 странах мира. В Риге на русском языке проводится по четвергам, чаще всего в пивном ресторане Stargorod. Для участия нужно всего-лишь собрать команду и подать заявку на сайте.

Квиз, плиз!

Еще один вариант интеллектуальной битвы на русском языке, в которой могут принять участие любая команда, было бы желание. Проводится в Риге по средам, и тоже чаще всего в пивном ресторане Stargorod.