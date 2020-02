19 декабря в Hanzas Perons впервые с сольной программой Christmas Together выступит экс-вокалистка группы Nightwish Тарья Турунен.

Тарья Турунен - одна из самых ярких музыкальных звезд Финляндии в области симфометала и рока, обладательница лирического сопрано в диапазоне трех октав. Она является не только многогранным солистом, но также композитором и автором песен.

Первоначально ставшая известной с финской группой симфо-метала Nightwish, позже Турунен сосредоточила внимание на сольной карьере. Уже первый сольный альбом Тарьи Henkäys Ikuisistä (2006) в Финляндии достиг статуса двойной "платины". После серии альбомов в стиле симфо-рок в 2015 году певица выпустила Ave Maria - En Plein Air - сборник 12 версий самой известной в мире молитвы, вдохновлявшей самых известных композиторов. А в 2017 году вышел альбом From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas), где Тарья исполнила 11 классических рождественских хоралов в более мрачном вокальном оттенке.

Тарья Турунен выступит в Риге в гитары, виолончели и клавишных, исполнив класические рождественские песни в собственных аранжировках.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu Serviss с 7 февраля.