Театр кукол организует бесплатные спектакли для семей украинских беженцев
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Латвийский театр кукол ищет отзывчивых партнеров, чтобы обеспечить регулярную возможность семьям беженцев с детьми бесплатно посещать спектакли театра.

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Первым предприятием, выразившим желание помочь и финансово поддержать проведение спектаклей, стал многолетний партнер театра - распространитель билетов Biļešu Paradīze. В конце марта состоятся первые два спектакля для украинских семей - "Дюймовочка" и "Умная собачка Соня". Родившийся в Украине актер Юрий Лунык перед началом спектаклей обратится к зрителям и познакомит их с сюжетом спектакля на украинском языке. Банкетный сервис Mellene позаботится о лакомствах для юных зрителей и чашке кофе для их родителей.

С сегодняшнего дня доступна общая регистрационная форма, заполнить которую может любой прибывший в Латвию гражданин Украины, желающий посетить спектакль. Для этого необходимо указать желаемый язык спектакля и свою контактную информацию. Регистрация позволит оперативно предложить бесплатные билеты как на репертуарные спектакли, на которые имеются свободные места, так и на дополнительные благотворительные спектакли. Первыми зрителям будут предложены спектакли на русском языке, но театр уже начал работу над переводом сюжетов к спектаклям на латышском языке. Для получения бесплатного билета необходимо предъявить украинский паспорт.

Театр кукол приглашает к сотрудничеству частных лиц и предприятия, которые готовы финансово поддержать проведение дополнительных спектаклей в Риге и других регионах Латвии, где уже образовались крупные общины беженцев. Также театр отклика от организаций, помогающих украинским детям, для координации групп зрителей, в особенности тех детей, которые прибыли в Латвию без родителей. Если у вас есть возможность помочь или вы знаете детей из Укрины, которые хотели бы посетить спектакли, свяжитесь с администрацией театра по электронной почте info@lelluteatris.lv.

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