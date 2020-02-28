Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

В русской труппе Латвийского театра Кукол ставится спектакль "Приключения Буратино. Битва за кукольный театр". Премьера ожидается 6 марта.

История о выструганном из деревянной колоды парнишке с одной стороны – очень канонический материал для театра кукол, в котором образы позаимствованы из итальянской commedia dell'arte, с другой же – в нем можно говорить о значении и безграничных возможностях театра кукол. Замысел творческой группы спектакля – пригласить детей совместно поискать "золотой ключик", который приоткрывает дверь фантазии.

Для драматургической истории, созданной Людмилой и Виестуром Розиньшами, впечатляющий визуальный и музыкальный облик создали: сценограф, художник кукол и костюмов Валтер Кристбергс, художник по свету Юлия Бондаренко, хореограф Катрина Албуже и ритм-группа Perpetuum Ritmico. В ролях - Кристина Варша, Элина Феофанова, Ирина Kраста, Александр Ионов, Владимир Свобода и Юрий Лунык.

Показ спектакля запланирован также на 29 марта, 18 апреля и 9 мая.
Билеты - в кассах Biļešu Paradīze" и Латвийского театра кукол.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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