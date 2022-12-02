Театр оперетты приглашает на красочный Новогодний концерт
Foto: Publicitātes foto/Uģis Bērziņš

29 декабря во Дворце культуры ВЭФ состоится новогодний концерт Театра оперетты Evergreens. В программе будут представлены фрагменты из оперетт, опер и мюзиклов, а также неаполитанские песни, сарсуэлы, танго. Выступление солистов дополнят танцоры, световые решения и яркая сценография.

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В концерте примут участие солисты Анта Янковска (сопрано, Италия), Иоланта Стрикайте (сопрано), танцоры Аснате Риксе и Карлис Кемлерс, а также симфонический оркестр Театра оперетты под управлением дирижера Атвара Лакстигалы.

Два замечательных выдающихся гостя концерта, ведущих солистов своих театров – Oлександр Чувпило (тенор, солист Киевского Национального академического театра оперетты) и Андреюс Апшега (баритон, солист Каунасского государственного музыкального театра), с которыми театр Оперетты сотрудничает уже несколько лет.

Художественный руководитель и ведущая концерта – Агия Озолиня-Козловска, хореограф – Иева Кемлере, художник по костюмам – Вита Радзиня, сценограф и видеомультихудожник Инета Сипунова.

Билеты можно приобрести в кассах сети Bilešu paradīze.

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