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Афиша выходных
Театр оргий, магические пузыри и DakhaBrakha: чем заняться на неделе
Foto: PantherMedia/Scanpix

В эти выходные в Цесисе пройдет вечер юмора Comedy Latvia, в Риге можно будет купить что-нибудь красивое на рынке дизайнеров, сходить на балет в ЛНО или отвести детей на концерт "Приключения Винни-Пуха". На неделе в ЛНО выступит необычный украинский квартет DakhaBrakha, на фестивале "​​Театральная Балтика" можно будет увидеть спектакли молодых и любительских театров, а на выставке Furniture & Design Isle 2021 купить все необходимое для обустройства дома. Подробнее об этих и других событиях предстоящей недели - в нашей афише.

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Афиша выходных
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