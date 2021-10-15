Театр оргий, магические пузыри и DakhaBrakha: чем заняться на неделе

В эти выходные в Цесисе пройдет вечер юмора Comedy Latvia, в Риге можно будет купить что-нибудь красивое на рынке дизайнеров, сходить на балет в ЛНО или отвести детей на концерт "Приключения Винни-Пуха". На неделе в ЛНО выступит необычный украинский квартет DakhaBrakha, на фестивале "​​Театральная Балтика" можно будет увидеть спектакли молодых и любительских театров, а на выставке Furniture & Design Isle 2021 купить все необходимое для обустройства дома. Подробнее об этих и других событиях предстоящей недели - в нашей афише.

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