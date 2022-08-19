Театр улицы Гертрудес покажет киевский спектакль "Это все она"

22 августа в Театре улицы Гертрудес будет показан спектакль независимой киевской театральной компании "Это все она" ("Це все Вона") по пьесе Андрея Иванова. В главной роли — звезда киевской сцены Римма Зюбина.

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Пьеса "Это все она" была опубликована осенью 2013 года. Ее автор Андрей Иванов живет в Минске. Сын-старшеклассник и мать живут вместе, но не могут найти общий язык. Оба переживают, но воспринимают это по-разному. Мать под вымышленным именем открывает свою страницу в социальных сетях и выходит на сына. Оказывается, нет ближе людей на свете.

Пьесой заинтересовалась украинская актриса Римма Зюбина. Автор дал разрешение играть ее в Киеве на украинском языке. Премьера состоялась в январе 2016 года — в Киевском национальном академическом Молодом театре. После 2020 года спектакль перешел в независимую продюсерскую компанию. Гастроли постановки прошли по многим городам Украины. Участвовал в украинских театральных фестивалях: в 2016 году — в XVIII международном театральном фестивале "Мельпомена Таврии" (г. Херсон), в 2021 году — в XXXII Международном театральном фестивале "Золотой Лев" (г. Львов), в ІІІ Всеукраинском театральном фестивале "СвітОгляд" (г. Северодонецк).

Римма Зюбина – любимица украинской публики, активно снимается в кино и сериалах Украины. До 2014 года была востребована и в России, куда перестала ездить после событий в Крыму и Донбассе. Много времени уделяет общественной деятельности, поддерживая украинскую армию и помогая переселенцам из восточных областей. Ее родина – Ужгород, на самой границе в Закарпатье. Римма с детства знала, что будет актрисой, училась в Киевском национальном университете культуры и искусств, начала работу в театре родного Ужгорода, а после играла в нескольких театрах Киева.

В начале 90-х Римма начинает параллельно работу на Украинском телевидении – в нескольких детских программах. А с 1994 года – она постоянная актриса Молодом театре. Одна из самых заметных киноролей Риммы – главная героиня совместного украинско-итальянского кинопроекта "Гнездо горлицы", за роль в котором была удостоена звания "Лучшая актриса" и премии "Золота Дзига". Среди ее театральных работ – Панночка и Офелия, Сонечка Мармеладова и Мария Стюарт.

После 2014 года бесплатно участвовала в спектаклях Луганского музыкально-драматического театра, как волонтер, в поддержку переезда театра в Северодонецк. Много работала с детскими театральными студиями – детьми из семей беженцев. Несколько лет была одной из самых активных защитниц кинорежиссера Олега Сенцова, проводя акции в его поддержку. Придумала и организовала акцию "Сажайте деревья, а не людей!", которую поддержали люди во многих странах мира.

Foto: Publicitātes foto

Роль сына сыграет Олег Коркушко – один из самых известных молодых актеров Украины. К своим 27 годам сыграл более 50 ролей в театре и кино, работал в Молодом театре Киева, независимых театральных проектах.

Актеры этого спектакля одними из первых в Киеве возобновили работу весной. Как говорят актеры, в дни, когда они играют спектакль, налетов на Киев не случалось.

В Ригу спектакль "Это все она" приезжает по инициативе продюсера Евгении Шерменевой, которая работала с актрисой Риммой Зюбиной в мае 2020 года, во время онлайн-читки пьесы Марюса Ивашкявичюса "Обморок" по книге Светланы Алексиевич. В этом проекте принимали участие великолепные актрисы из разных стран (России, Грузии, Израиля, Латвии).

Инициатива поддержана продюсером Майей Павловой и командой Театра улицы Гертрудес, где будет показан спектакль. После спектакля актеры останутся на разговор со зрителями. Спектакль играется на украинском языке, с титрами на латышском.

Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут без антракта.

Подробности и билеты — здесь.