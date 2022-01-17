The Cure, Placebo, Imagine Dragons и Positivus - какие концерты пройдут в Риге в этом году

Несмотря на продолжение пандемии, в этом году в Риге запланировано несколько больших концертов. Placebo, The Cure, Стинг и другие артисты выступят в Arēna Rīga, на Большой эстраде в Межапарке и в Сигулде.

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