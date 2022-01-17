The Cure, Placebo, Imagine Dragons и Positivus - какие концерты пройдут в Риге в этом году

Несмотря на продолжение пандемии, в этом году в Риге запланировано несколько больших концертов. Placebo, The Cure, Стинг и другие артисты выступят в Arēna Rīga, на Большой эстраде в Межапарке и в Сигулде.
Рассказываем о событиях, которые нельзя пропустить.
- 1. 5 марта — Стинг
- 2. 7 апреля — Eagles Of Death Metal
- 3. 13 мая - Low Roar
- 4. 1 июня — Foreigner и Imagine Dragons
- 5. 22 июня — Placebo
- 6. 13 июля — Gogol Bordello
- 7. 15-16 июля — фестиваль Positivus с участием A$AP Rocky
- 8. 20 сентября — LP
- 9. 6 октября — The Cure