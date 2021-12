The Cure в октябре выступят в Риге с первым и единственным концертом в Балтии

Несмотря на то, что The Cure обычно считаются создателями мрачной, но глубокомысленной музыки, в более широком формате они известны с серией более оптимистичных песен, которая началась с Let's Go To Bed и продолжились с Inbetween Days , Close To Me, Just Like Heaven, Lovesong и, конечно, хрестоматийной Friday I'm in Love.

Самым коммерчески успешным альбомом The Cure стал "Disintegration" (1989) с композициями Lullaby, Lovesong и Pictures of You.

За свою карьеру The Cure выпустили 13 студийных и несколько концертных альбомов, сборники и более 40 синглов общим тиражом более 30 миллионов пластинок. Также на их счету несколько концертных фильмов, а также саундтреков в кино. Стиль Роберта Смита был позаимствован для одного из самых знаковых фильмов режиссера Тима Бертона "Эдвард Руки-ножницы". После выхода фильма Смит сотрудничал с Бертоном еще в двух его фильмах.

The Cure получили ряд престижных музыкальных наград, в том числе Brit Award, MTV Music Video Award, Ivor Novello и другие. В 2019 году The Cure были приняты в Зал славы рок-н-ролла.

Smashing Pumpkins, Interpol, Jane's Addiction, Nine Inch Nails, AFI, 30 Seconds To Mars, The Killers, Fall Out Boy, My Chemical Romance, Deftones, Blink 182 - вот лишь некоторые из групп, участники которых не скрывают влияния Тhe Cure или Роберта Смита.