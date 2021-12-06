The Cure в октябре выступят в Риге с первым и единственным концертом в Балтии

6 октября культовая группа The Cure выступит на сцене Arēna Rīga с первым и пока единственным концертом в Балтии.

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На концерте продолжительностью не менее 2 часов прозвучит лучший репертуар The Cure, а также некоторые песни из обещанного нового альбома. Специальным гостем концерта подтверждена шотландская группа The Twilight Sad.

Без преувеличения можно сказать, что более чем за 40 лет существования возглавляемая харизматическим Робертом Смитом формация стала источником энтузиазма, вдохновения, подражания, поддержки или даже утешения для нескольких поколений слушателей, музыкантов, художников, дизайнеров и многих других творческих людей.

Lullaby, Friday I'm in Love, Just Like Heaven, Lovesong, Pictures Of You, Close To Me, In Between Days, Boys Don't Cry, Let's Go To Bed, A Strange Day, The Lovecats и ряд других композиций должно быть легко назвать любому, кто знаком с творчеством группы.

Осознавая культурное значение The Cure, это будет не однодневный концерт, а комплекс мероприятий, которые состоятся в течение недели с 3 октября. Чтобы оставаться в курсе событий, следите за новостями на странице организаторов.

Предварительная продажа билетов для подписчиков рассылки www.bilesuserviss.lv начнется 8 декабря в 10 часов утра. Публичная продажа билетов во всей сети www.bilesuserviss.lv - с 10 декабря.

Роберт Смит основал The Cure (первоначально Easy Cure) со своими одноклассниками в 1976 году. Дебютный альбом "Three Imaginary Boys" был выпущен в 1979 году и сразу же получил положительную оценку критиков, отнесших группу к пост-панку и новой волне. Со следующим альбомом "Seventeen Seconds" ребята постепенно обратились к новому, более мрачному стилю, который наряду с сценическим имиджем Смита сильно повлиял на зарождающийся жанр готик-рока, а также на всю субкультуру, которая со временем сформировалась вокруг этого жанра. С тех пор The Cure считается одним из пионеров и ярчайших представителей готик-рока. Хотя Роберт Смит всегда отмахивался от желания критиков поместить группу в определенную категорию.