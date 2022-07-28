Только сегодня. Рижские арт-галереи приглашают на бесплатные выставки
Foto: Norbert Tukaj

28 июля в столице проходит акция, в рамках которой все желающие могут совершенно бесплатно посетить выставки в рижских арт-галереях.

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Акция под названием Riga Last Thursdays (Последний четверг в Риге) стартовала в этом году и число ее участников постоянно растет. Недавно к ней присоединился и крупный арт-центр Zuzeum, где сейчас представлено около 100 работ из частных коллекций стран Балтии.

Как видно из названия, акция проходит в последний четверг каждого месяца. Выставки бесплатно доступны для посетителей с 18 до 22 часов. Гостей ждут не только выставки, но и мастер-классы и вечеринки.

Организатор акции – M/Gallery, среди других участников – Kim?, ISSP, Smilga, Pilot, Māksla XO, MASA, DOM и многие другие.

Подробное расписание и мероприятия участников доступны на сайте акции. За новостями можно следить в социальных сетях Facebook и Instagram.

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