Артисты звукозаписывающей корпорации Warner Music Group объединились для виртуального трехдневного фестиваля Playon Fest, который стартует 24 апреля.

Трансляции концертных записей, существенная часть которых были недоступны широкой публике, будут показаны на канале Songkick в YouTube. Время трансляции - с 19 часов вечера до 7 утра.

В списке артистов - Бруно Марс, Coldplay, Green Day, Cardi B, Эд Ширан, Twenty One Pilots, Дэвид Гетта и многие другие.

График трансляций и подробная информация будут публиковаться на странице виртуального фестиваля.

Одновременно организаторы запустили продажу сувенирной продукции, средства от продажи будут направлены на борьбу с распространением вируса Covid-19.