В июне этого года в Вильнюсе на территории исторической Лукишской тюрьмы пройдет новый музыкальный фестиваль 8 Festival.

группа , а также певцы King Krule и Mac DeMarco и многие другие

В фестивале примут участие Black Midi, King Krule, Mac DeMarco, Moderat, Sleaford Mods, Viagra Boys, Black Country, New Road, Yves Tumor & It's Band", Gilla Band (ex-Girl band), Yellow Days и другие.

Фестиваль будет длится три дня, с 17 до 19 июня, на территории исторической Лукишкской тюрьмы, которая стала творческим кварталом Вильнюса.

Лукишкский тюремный комплекс был построен в 1905 году, став самой большой и современной тюрьмой в Российской империи. Она был закрыта в 2019 году и теперь возрождается как культурное пространство в центре Вильнюса. Здесь проживает более 350 художников.

Полный список участников фестиваля:

Battles (USA)

Billy Nomates (UK)

Black Country, New Road (UK)

Black Midi (UK)

Genesis Owusu (AUS)

Gilla Band (IE)

King Krule (UK)

Mac DeMarco (CAN)

Moderat (GER)

Sleaford Mods (UK)

Squid (UK)

Sub Urban (USA)

Viagra Boys (SWE)

Westerman (UK)

Yellow Days (UK)

Yves Tumor (USA)

Уже начинается предварительная продажа билетов. Специальный скидочный код можно получить, связавшись с организатором фестиваля 8 Days A Week на Facebook. Билет на все три дня стоит 121 евро. Организаторы сообщают, что всего будет доступно только 3000 билетов и со временем их цена будет расти. Билеты продаются на сайте www.8festival.com, Bilietai LT (www.bilietai.lt) и Tiketa (www.tiketa.lt).

Организаторы обещают во время фестиваля соблюдать все требования, связанные с распространением Covid-19 и обеспечить безопасность зрителей, музыкантов и всей команды.