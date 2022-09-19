Три сестры, с которыми надо встретиться. Обозреваем яркие события культурного пространства Риги

В Риге состоялись три премьеры, которые стоит увидеть. Художественный фильм "Сестры" (Māsas) — о сестрах из детдома, которых хочет удочерить американская семья. Проект НРТ 2 в 1: спектакль "Я возвращаюсь из далека" (Es atgriežos no tālienes) и документальный фильм "Ильгюциемские сестры" (Iļģuciema māsas) – о женщинах сложной судьбы, не выдержавших испытания семьей. Выставка "1.6" в арт-центре Masa — о душевных переживаниях художников в "наше запутанное время".

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Диптих "Я возвращаюсь издалека": тюрьма и женское счастье

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Этот необычный проект начался с того, что актриса Нового Рижского театра Элита Клявиня почти полгода провела в женской Ильгюциемской тюрьме — в исследовательских целях взялась поработать в театральном кружке заключенных, развивая их актерское мастерство. К процессу привлекла своих коллег из театра. Вместе им удалось поставить чеховских "Трех сестер". И таких, что профессионалы на премьере пускали нескупые слезы.

За время работы у Элиты установились настолько доверительные отношения с постоялицами тюрьмы, что те согласились поделиться своими историями на камеру. Рассказы женщин, убивших своих мужей или детей, зазвучали особенно горько на фоне войны — это истории про то, куда исчезает человечность и как насилие порождает новое насилие. "В Москву, в Москву! Нет ничего лучше Москвы", - мечтают на тюремной сцене чеховские сестры, уповающие на некую лучшую жизнь там, где их нет… По горькой иронии, в тюрьме для многих из этих женщин условия жизни намного лучше, чем на воле за ее пределами.

Iļģuciema MĀSAS treileris | SISTERS in Longing Trailer from Air Productions on Vimeo.

По задумке Элиты Клявини, документальный фильм "Ильгюциемские сестры" (Iļģuciema māsas) стал второй частью, своеобразной разгадкой.

Foto: Jānis Deinats

А начинается мультимедийный проект с одноактного спектакля по пьесе Клодин Галеа "Я возвращаюсь издалека", в котором сама Элита Клявиня играет роль бесконечно одинокой женщины при муже и детях. Однажды на рассвете она выходит из дома, оставив семью, чтобы больше не возвращаться. Почему она так сделала? Что хотела бы этим сказать мужу и детям? Найдет ли она свой путь? Три сестры из Ильгюциемской тюрьмы могли бы предложить свои ответы.

Подробно о проекте и билеты — здесь.

Фильм "Сестры": детдом и детское счастье





Foto: Kadrs no filmas

Идея отследить судьбу и перемены в характерах адоптированных в зарубежную семью воспитанников детского дома режиссеру Линде Олте пришла три года назад. До этого она уже сняла не один документальный фильм - новый проект собиралась реализовать в том же формате.

Как рассказала Линда, сама она родилась в семье, где не было недостатка в любви, но уже в 16 лет пошла волонтером в лагерь, где отдыхали детдомовцы — поделиться теплом. Позжек у нее в жизни был опыт, когда они с мужем на год брали мальчика-сироту по системе "гостевой семьи" и воспитывали вместе со своими сыновьями…

Замыслив новый фильм, Линда стала много времени проводить в детском доме, общаясь с двумя воспитанниками — братом и сестрой. Поговорив с семьей, которая собиралась их усыновить, режиссер поняла, что не хочет рисковать судьбой реальных детей — тогда и возникла идея, сделать историю художественной. Ее героинями стали две сестры, оказавшиеся в детдоме при живой, но лишенной родительских прав очень невзрослой маме.Та все время подавала девочкам надежду на возвращение в "нормальную" семью, но ответственности за свои слова не несла.

Директор детского дома (ее роль исполняет та же актриса Элита Клявиня) понимает, что найти новых родителей для подростков в Латвии — миссия невыполнимая, и подыскивает для сестер верующую и любящую американскую семью. Младшая сестра сразу готова породниться и стать добропорядочной американкой, а 13-летняя Анастасия мечется и бунтует — она не может смириться с тем, что надо отказаться от своего "я", куда прочно вписалась и непутевая родная мать…

Для съемок детдома режиссер выбрала не унылый казенный дом с железными кроватями и деревянными игрушками, каким многие представляют себе детдом, а современную комфортабельную новостройку в окружении разбитых пятиэтажных "хрущеб", где пусть бедно и не особо благополучно живут настоящие семьи. Любой воспитанник детдома охотно бы вписался в любую из них, но свою…

Фильм можно увидеть в кинотеатрах Латвии с 21 октября.

Подробно о проекте и билеты — здесь.

Вернисаж "1.6": художники и тревожные чувства





Foto: DELFI

Дочь бывшего главреда российского "Коммерсанта" Андрея Васильева Варвара закончила Лондонский университет Royal Holloway и работала в киноиндустрии Санкт-Петербурга. В Латвию перебралась из-за войны. Варвара — художник-самоучка - ей нравится переносить на холст подсмотренные в жизни сильные эмоции и интересные лица. Они получаются очень живыми и непостановочными.

Мужчина, который смог догнать бегущую курицу, импровизированный парти в трамвайном вагоне, влюбившийся в русскую француз на фоне бескрайней Ладоги (на фото слева), родной брат, чье лицо вдруг стало непривычно добрым при лунном свете и, неожиданно, слившиеся почти воедино Петерис Шмидре с Айей Симсоне (на фото справа), празднующие на фоне отблесков солнцеворота Лиго…

Галерея говорящих образов Варвары — одна из шести экспозиций вернисажа "1.6" необычного арт-пространства Masa, заплутавшего в одном из глухих ответвлений улицы Чака на месте заброшенной типографии. Скульптуры и "ловцы снов" художницы из Даугавпилса Анастасии Дубовской — свидетельства двух последних запутанных годов. Черно-белые фотографии рижанки Карины Шумковой отвечают на вопрос "Что я чувствую?"

Полина Ефимченко поставила задачу произвести своими фотографиями ощущение когнитивного диссонанса, столь знакомое многим сегодня. Художник-самоучка Ричард Плинта создал коллекцию масок-противогазов, использовав промышленные отходы. Лишенному родины Денису Гутнику из Украины творчество помогает справиться с чувством одиночества и депрессии. Он пытается заполнить живописью все свободное время.

Подробно о проекте — здесь.