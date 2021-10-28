Тук-тук, вам посылка с театром! Журналист предлагает необычный спектакль нон-фикшн
Foto: Publicitātes foto

Во время, когда культурные мероприятия недоступны, а от онлайна уже выть хочется, зрители могут испробовать совершенно новую форму театра с ностальгическими мотивами. В посылке на ближайший пакомат вам приходят пять конвертов с бумажными фотографиями. Вы набираете телефонный номер — человек на том конце провода расскажет вам по этим фотографиям свою личную важную и вдохновляющую историю. Потом — следующий номер и следующий рассказ... И так пять историй за час.

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Постановка "Упражнения принадлежности" на русском языке будет доступна только три дня - 5, 6, 7 ноября. А билеты продаются до 31 октября, потому что посылка с фотографиями и номерами телефонов должна успеть дойти до пакомата. Любой житель Латвии может купить билет себе или тому, кого он хочет порадовать.

Важно понимать:

  • Cвои истории будут рассказывать не профессиональные актеры, а пять заранее отобранных и выслушанных автором обычных людей. Делиться своим сокровенным и важным.
  • Кроме пакомата, никуда идти не потребуется: в выбранный вами день и час вы устраиваетесь поудобнее в своем домашнем диване, раскладываете перед собой фотографии и звоните.
  • Говорить от вас не требуется. У каждого героя, который так и останется анонимным для вас, — всего десять минут.
  • Никто не будет загружать вас своими проблемами — все истории вдохновляющие или веселые.
  • Подходит для всех — здоровых, больных, с прививкой и без, с тестами и без.

Тема, которую поднимают все герои в своих историях, актуальна для каждого — принадлежность: кто я и как нашел "своих"? Я латвиец или не совсем, тогда кто? Почему я решил остаться негражданином? Я человек с ограниченными возможностями или просто с другими, какие остальным недоступны? Что делать, если мне было бы уютнее жить пару веков назад? Если любишь, то надо ли принять веру любимого? А язык?

Вы как будто вместе пролистаете семейный альбом... Такой нон-фикшн. В художественной обработке.

Пришедший из Эстонии проект современного Dirty Deal Teatro доступен в трех версиях — на русском, латышском и английском языках. С каждым героем авторы заранее встречались, общались, вместе отбирали фотографии и помогли составить небольшой и эмоциональный рассказ на 6-8 минут. Автор русской версии — журналист Кристина Худенко. Над латышской и английской версиями работали режиссеры Янис Балодис, Катрина Дюка и Барбара Лехтна.

Подробности и билеты — ЗДЕСЬ. Это не страшно — это страшно интересно.

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