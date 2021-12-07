Творческая семья Ланских приглашает на премьеру фильма "Не запрещай себе мечтать"

9 декабря в 19.00 в Большом зале арт-пространства Digital Art House состоится официальная премьера короткометражной картины "Не запрещай себе мечтать" режиссера Екатерины Ланской и музыканта, автора музыки к известным фильмам и сериалам Дмитрия Ланского. Мероприятие пройдет в зеленом режиме, вход свободный, количество мест ограничено.

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Как и многие предыдущие видеопроекты Ланских, этот клип снимали в Латвии – любимой локации творческого дуэта. В съемках участвовала вся семья музыканта – Екатерина и дети (София и Платон), а также многие известные в Латвии деятели культуры.

"Именно в Латвии будут первые зрители, первые эмоции, первые отзывы. Огромная благодарность всем, кто нас поддерживает, воодушевляет – вместе мы украшаем мир любовью и создаем прекрасное!", — говорит режиссер, актриса и продюсер Екатерина Ланская

Помимо успешной режиссерской карьеры, Екатерина Ланская стала продюсером крупных культурных проектов в Латвии. Работа "Жизнь в рассеянном свете", где Екатерина также выступает как актриса и танцовщица, в 2019 году была удостоена главного приза "Лучшее музыкальное видео" на престижной международной премии London International Motion Picture Awards.

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Интересна история рождения песни, на основе которой снята картина. "После одной из долгих разлук мы с детьми решили сделать папе сюрприз – выучить к его приезду очень душевные, наполненные светом строки, - делится Екатерина Ланская. – Это были стихи молодой поэтессы Эризн, прозвучавшие с неповторимой детской интонацией. Так родилась новая, пронизанная нежностью музыкальная история".

Идея короткометражного фильма "Не запрещай себе мечтать" созвучна сегодняшним реалиям, когда человеческие отношения, поддержка, любовь, взаимопонимания выходят на первый план. На съемку пригласили пары, чьи отношения наполнены любовью, заботой и теплом. Для съемок были выбраны знаковые латвийские места, гармонично и точно подчеркивающие общую атмосферу: крыша с панорамными видами на Ригу и белоснежный пляж Юрмалы.

В съемках приняли участие пианист виртуоз Андрей Осокин, певица Катрина Гупало, актриса Татьяна Мариничева, художники Диана Радейко и Mary Zhang, фотографы Вита Плуме и Анри Пожарский, артист German Superfin, галерист и художник Юлия Ересько и многие другие.

Музыкальный проект Lanskoy & Co. хорошо известен публике по песням из популярных российских сериалов "Физрук", "Филфак", "Адаптация", а солист проекта, Дмитрий Ланской, в качестве музыкального продюсера участвовал в проектах "Сладкая жизнь", "80-е", "Реальные пацаны", "Бедные люди", "Я худею", "Громкая связь" и во многих других.