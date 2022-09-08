Ukrainian Classical Ballet и Денис Матвиенко покажут в Риге знаменитые балеты Эдварда Клюга

14 ноября Ukrainian Classical Ballet выйдет на сцену Латвийской Национальной оперы с солистом Денисом Матвиенко. Это про него легендарная балерина Наталья Макарова сказала: "Такого явления в балете не было давно. Это Барышников, Нуреев и Годунов в одном лице".

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Что изменилось с тех пор, как Рига увидела прекрасные балеты Клюга впервые? Все – и ничего. Мир стал другим, в разы тревожней и опасней. В какой-то тысяче километров от нас полыхает война. Приезд знаменитой танцевальной труппы из Киева, намеченный на март 2022 года, был отложен. Но искусство по-прежнему врачует души, а выступления выдающихся украинских танцовщиков все так же превращаются в праздник для зрителей.

Между украинскими артистами, Эдвардом Клюгом и Ригой существует магическая связь. Весной 2016 года с гастролей Quatro и Radio&Juliet началось знакомство латвийской столицы с творчеством хореографа румынского происхождения, который, еще не завершив блестящую танцевальную карьеру, стал художественным руководителем Национального балета Словении и сделал его одним из самых интересных в Европе. Осенью того же года Клюг покорил нашу публику еще раз – как автор балета "Пер Гюнт" в Латвийской национальной опере. Этот спектакль и поныне остается одной из жемчужин репертуара.

Сейчас история повторяется. Латвийские танцовщики готовят в качестве своей первой премьеры сезона "Carmina Burana" Клюга на музыку Карла Орфа. А 14 ноября на той же сцене выступят их украинские коллеги с одноактными балетами Quatro и Radio&Juliet того же хореографа.

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Quatro – балет уникальный. Созданный по заказу Дениса Матвиенко, он оказался одним из наиболее успешных и титулованных частных проектов Восточной Европы. Денис и Эдвард, ровесники и друзья, два важнейших для своих стран танцовщика, какое-то время танцевали в Quatro вместе. Но и когда Клюг полностью сосредоточился на хореографии, Quatro не утратил своей магической силы.

То же можно сказать и про Radio&Juliet, в котором Клюг удивительным образом объединил сюжет трагедии Шекспира с текстами и атмосферой композиций культовой группы Radiohead.

Главные партии в этом балете изначально предназначались для Дениса и Анастасии Матвиенко, однако и в других составах он вызывает восторг у публики. Не в последнюю очередь из-за высочайшего исполнительского мастерства Ukrainian Classical Ballet, объединяющего в своей труппе артистов, которыми мог бы гордиться любой театр. Среди них - Евгений Лагунов, премьер Венгерского национального балета и Национальной оперы Украины; прима Ukrainian Classical Ballet Ольга Тымошива, многократный лауреат и призёр международных балетных конкурсов Иван Журавлёв и, конечно же, Денис Матвиенко.

Уроженец Днепропетровска, танцовщик в третьем поколении, он уже с 17 лет исполнял главные партии в Национальном театре оперы и балета Украины, а с 2011 по 2013-й год был там художественным руководителем балетной труппы. Лауреат пяти крупнейших балетных конкурсов, премьер Мариинского и Михайловского театров, первый в современной истории Большого театра приглашенный солист балета, Guest principal в таких театрах, как Teatro alla Scala (Милан, Италия), Grand Opera (Париж, Франция) и New National Theatrе (Токио, Япония), в февраля 2022 года Денис прекратил все свои проекты в России и вернулся на родину. В настоящее время он тесно сотрудничает с Ukrainian Classical Ballet и Национальным балетом Словении, который возглавляет Эдвард Клюг.

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Украинские артисты танцуют Quatro и Radio&Juliet по всей Европе и всюду пользуются успехом – в Берлине и Гамбурге, Вильнюсе и Женеве, Загребе и Белграде. И хотя основу репертуара Ukrainian Classical Ballet составляет великая классика XIX-XX веков, творения Клюга с легкостью выдерживают конкуренцию.

Гастроли Ukrainian Classical Ballet в Латвии поддерживают Государственный Фонд культурного капитала, основанный банком Rietumu благотворительный фонд Nākotnes Atbalsta fonds и Mēness Aptieka.

Устроитель гастролей – продюсерская компания ART Forte. Билеты в городских кассах и на портале bilesuparadize.lv.