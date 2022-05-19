Украинский клоун-театр "Мимиричи" выступит в Риге с шоу "Бумажный мир"

Украинский клоун-театр пластической комедии "Мимиричи" привезет в Ригу программу "Бумажный мир". Только два представления состоятся в помещении рижского Digital Art House.

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Театр пластической комедии "Мимиричи" завоевал мировое признание, гастролируя по Европе, Азии и обеим Америкам. Шоу "Бумажный мир" — это постановка, рассказанная универсальным языком мимики, пластики и жеста. Технологические решения арт-площадки придадут представлению "волшебности", музыка оживит эмоции, а проекций 360 градусов дополнят шоу визуальными иллюзиями.

Герои спектакля увлекают за собой зрителей в непростой "Бумажный мир". Выстраивая бумажные чудовища и фантомы, они заставляют радоваться жизни, смеяться, задумываться над вечными вопросами добра и зла.

"Бумажный мир" — это еще и праздник для детей, которые радостно собирают вороха бумаги, играют с клоунами, закидывая их бумажными шариками, болеют в предвкушении бумажного гола и хватают летящие со сцены бумажные хлопья, оставляя их себе на память.

Организаторы этого необычного представления приглашают зрителей посмеяться и похулиганить — почувствовать себя детьми и замечательно провести время всей семьей. Потому что "Бумажный мир" - это совершенно уникальное семейное шоу без ограничений на возраст и язык общения, которое сочетает в себе пантомиму и импровизацию. "Бумажный мир" — это спектакль без языкового барьера. В Риге состоится только два представления — 29 мая и 5 июня в Digital Art House.