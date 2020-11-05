XIII Рижский фестиваль Staro Rīga в этом году не состоится, организаторы перенесли его на начало следующего года.

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По словам представителей столичного департамента по образованию, культуре и спорту, решение о переносе мероприятия было нелегким. "Текущий год был очень непростым, людям очень не хватает праздника, - говорит глава департамента Марис Крастиньш. - Поэтому мы призываем всех проявить творческий подход и создать праздничное настроение дома, приняв участие в акции Staro mājās ("Сияй дома")".

"Акцию начнут пятеро латвийских художников, и я приглашаю присоединиться к ним всех жителей, украсив свои дома с помощью освещения", - рассказывает художественный директор Staro Rīga Диана Чивле. Она также сообщила, что подготовка к фестивалю идет, и планируется, что он пройдет в начале 2021 года.

Чтобы вдохновить рижан, пятеро художников разных поколений - Хелена Хейнрихсоне, Катрина Нейбурга, Кристиан Бректе, Кристап Анцанс и Микелис Мурниекс - предложат свои "подсказки" по созданию световых работ, которые в ближайшие дни будут опубликованы в Интернете. К участию в акции приглашают также различные учреждения, фирмы, художественные школы и неформальные объединения. Инициаторы призывают публиковать свои идеи в соцсетях с тэгом #staromajas.

Акция пройдет с 16 по 22 ноября. Подробную информацию можно найти на сайте фестиваля staroriga.lv и его страницах в социальных сетях.