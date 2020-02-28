Мировое турне, посвященное 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, открылось в сентябре 2019-го в Париже и продолжилось в Германии и Казахстане; в конце февраля театр вернулся на Елисейские поля со спектаклем "Наш класс". Дальнейшие гастрольные маршруты театра пролегают через Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Пекин, Сеул, Вильнюс, Таллин, Ташкент и Тель-Авив. Рига примет прославленную труппу 4 и 5 мая.

Фестиваль, модернизация исторической сцены, открытие памятника на Арбате, съемки документальных фильмов об истории театра, научная конференцией, создание культурного центра Вахтангова на родине великого режиссера -- во Владикавказе, спектакль-променад "Москва вахтанговская: "Путь к Турандот", памятная монета и многое, многое другое: вахтанговцы будут отмечать юбилей с размахом, соответствующим важности события, план основных мероприятий из 15 глобальных разделов рассчитан на два года, 2020-й и 2021-й.

И все же главное, чего зрители всегда ждут от театра, - спектакли. Уже известно, что в ноябре 2020 года Юрий Бутусов, главный режиссер вахтанговцев, выпустит "Заговор чувств" по пьесе Юрия Олеши. А на торжествах 11, 12, 13 ноября 2021 года на исторической сцене будет показана новая постановка художественного руководителя театра Римаса Туминаса - "Война и мир".

Но в репертуаре Вахтанговского театра есть работы, которые публика готова смотреть и пересматривать ровно столько, сколько они идут на сцене. Без сомнения, среди них – "Улыбнись нам, Господи!" и "Наш класс".

"Улыбнись нам, Господи!" - пьеса-притча, инсценировка романов Григория Кановича, осуществленная Римасом Туминасом. О чем она? О долгом жизненном пути стариков, едущих из еврейского местечка в Вильно узнать о судьбе сына одного из них, покушавшегося на жизнь генерала-губернатора. "Куда бы мы ни поехали, куда бы ни шли, мы едем и идем к нашим детям. А они идут и едут в противоположную от нас сторону все дальше и дальше… И никогда мы с ними не встретимся…" Или все-таки случится чудо, сына Эфраима оправдают, палестинец доберется до земли обетованной, а Авнер, превратившись в дерево, обретет вечную жизнь? Только улыбнись нам, Господи!

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Роли в этой мудрой дорожной саге исполняют Виктор Сухоруков, Алексей Гуськов, Владимир Симонов, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов и другие артисты Вахтанговского театра.

"Наш класс" - спектакль особенный, никого не оставляющий равнодушным. В 2008 году польский драматург Тадеуш Слободзянек написал пьесу, действие которой охватывает несколько десятилетий – от конца 20-х годов до наших дней. У десяти героев, польских и еврейских ребят из одного класса, есть реальные прототипы - уроженцы маленького городка Едвабне, что всего в 500 километрах от Риги, и события, которые находят отражение на сцене, - не выдумка автора. С этими десятью ребятами за время спектакля мы проживем десять жизней. Герои будут дружить, веселиться, ссориться, мириться, драться. Они будут спасать и предавать друг друга, любить, ревновать, ненавидеть. И только одного они никогда не смогут – разорвать невидимую нить, которою связаны их жизни и смерти… Ни мгновения фальши нет в поразительном спектакле, созданном молодыми вахтанговцами под руководством режиссера Натальи Ковалевой. На их стороне правда, историческая и художественная.

В ролях - Полина Кузьминская, Ксения Кубасова, Дарья Щербакова, Эльдар Трамов, Юрий Поляк, Владимир Шульев, Владимир Логвинов, Алексей Гиммельрейх, Павел Попов, Денис Самойлов, Максим Севриновский.

Спектакль "Наш класс" пройдет на сцене Рижского русского театра им. Михаила Чехова 4 мая. Спектакль "Улыбнись нам, Господи!" зрители увидят 5 мая на сцене театра "Дайлес".

Организатор гастролей – продюсерская компания Art Forte. Генеральный партнер гастролей в Латвии – компания "Уралкалий". Проект проходит при поддержке Государственного фонда культурного капитала Латвии. Билеты можно приобрести в кассах театра "Дайлес" и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv. Дополнительная информация – artforte.lv.