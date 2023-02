UNDER Festival 2023 объявил хедлайнеров: Tiga, Slam, Alinka и Hard Ton

UNDER Festival 2023 объявил имена первых хедлайнеров 2023 года. Ими станут канадская звезда Tiga из Turbo Recordings, шотландский техно-дуэт Slam DJs из Soma Records, чикагская артистка Alinka и эпатажный итальянский квир-дуэт Hard Ton с живым выступлением. Фестиваль состоится в Риге 19 и 20 мая.

Организаторы сообщают, что локация четвертого по счету фестиваля будет открыта ближе к дате проведения и что подобные музыкальные мероприятия на ней еще не проводились: "Это будет индустриальная площадка и территория, где планируются три сцены, одна из которых расположится на улице". Первый день UNDER Festival 2023 будет отдан под электронные живые выступления, а второй станет традиционным многочасовым опытом электронной музыки для любителей различных жанров.

Звездой одной из сцен фестиваля станет диджей и продюсер Tiga из Канады. Прорывом для него стал трек Sunglasses at Night 2001 года, завоевавший высокое место в британском танцевальном чарте. Среди других его хитов такие записи, как Pleasure From the Bass, You Gonna Want Me, Shoes, Let's Go Dancing и другие. Альбом Tiga Sexor был удостоен награды Juno Award за лучшую запись 2007 года.

Техно-сцену возглавят Slam, мастера мировой техно-культуры. В Глазго они основали лейбл Soma Records, который выпустил немало техно-записей. Soma Records также открыл миру дуэт Daft Punk: именно там вышли дебютные релизы французов The New Wave и Da Funk. Дуэт представляет уникальные диджейские бэк-ту-бэк-сеты на шести плеерах в ведущих клубах и на фестивалях всего мира. Также в активе Slam совместные работы с Ричи Хотином, Planetary Assault Systems, Clouds, Dax J, Деймоном Уайлдом и Truncate.

Alinka — одно из ярких и актуальных имен на современной клубной хаус-сцене. В семилетнем возрасте вместе с семьей она эмигрировала из советской Украины в США, где осела в Чикаго. Там она стала резидентом знаменитого Smartbar и познакомилась с Шоном Джей Райтом из Hercules & Love Affair, с которым открыла лейбл и серию вечеринок Twirl. Участниками и авторами релизов лейбла стали такие иконы хаус-сцены как Деррик Картер, вокалист Джош Кафе и Aerea Negrot. Сегодня Alinka живет в Берлине и является резидентом Panorama Bar, также играя в разных городах мира, среди которых Лондон, Париж и другие.

Звездой в пятницу станет итальянский дуэт Hard Ton с неповторимым кислотным звучанием. Объединившись в 2008 году, музыкальный проект Wawashi Deejay и хэви-метал-певца Макс выпускаются на множестве лейблов класса А, таких как Permanent Vacation, International Deejay Gigolo, Bordello A Parigi и других. Фирменный звук Hard Ton представляет собой уникальную смесь чикагского хауса, диско-фальцета, кислотных басовых партий и отголосков итало-диско.

В числе имен первых участников UNDER Festvial 2023 объявлены представители балтийских клубных сцен Merimell из Эстонии и Mountak из Литвы, а также латвийская группа Podruga и местные ведущие андерграундные диджеи Ksenia Kamikaza, Taran & Lomov, E91, D I N, Lévi, Elvi Soulsystems, Laiva Maikule и DJ Orthodox из Лиепаи.

Подробная информация на сайте UNDER Festvial 2023.