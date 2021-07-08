"Уважаю всех, но умоляю, при-ви-вай-тесь!" Рижский русский театр зовет на премьеру, вопреки ситуации

Вопреки коронавирусной хандре и мерихлюндиям, Рижский русский театр им. М.Чехова стартует с 10 июля несколькими премьерами. Первым зрители увидят полуторачасовой нежно-хулиганский музыкальный бенефис Вероники Плотниковой "Вопреки". Знакомые песни на разных языках в неожиданной роково-блюзовой обработке, с живой музыкой, видеорядом и анимацией. Новые требования обязывают: постановка в Большом зале доступна только привитым или переболевшим зрителям.

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"Куда мы катимся?!", "Пришельцы нас не тронут!", "Грибы отсюда!" - на экране мелькают передовицы посвященных приходу эпидемии газет на разных языках… History repeating ("История повторяется"), - поет Вероника Плотникова.

Подготовка к этому концерту-бенефису позволила актрисе выжить во время, когда все доступы к зрителям были перекрыты. О том, что происходило с ней во время пандемии, что она думает о жизни вообще, какие вопросы ее мучают, Ника откровенно и проникновенно рассказывает зрителям в стихах и песнях, на разных языках — русском, латышском, французском...

Foto: LETA

Каждая композиция — мини-спектакль со своим видеорядом и анимацией. Один сюжет заносит в Первую латвийскую республику, когда таблички на домах старой Риги были на разных языках. Другой сюжет — с советской видеохроникой, только время вспять Back to USSR. Ностальгия на новый лад в мотивах их любимых в детстве мультфильмах - "Чунга-чанга", "Ну погоди", "Я водяной"… Стихи Бродского, Ахматовой, современная поэзия и проза - все, что помогает переживать любые невзгоды во время, когда можно было помечтать, вышивать бисером, а "путешествие наружу заменялось путешествием внутрь". Вопреки обстоятельствам и вопреки всем канонам.

С 21 июля во двориках двух рижских ресторанов "Kaļķu vārti" и кафе "Parunāsim. Kafe'teeka зрителей ждет необычная постановка "Рига. Женщина. Чак" - посвящение 120-летию Александра Чака. Поскольку спектакль пройдет на улице — для того, чтобы стать зрителем, никаких документов не потребуется. Зато, придя заранее, можно заказать блюда из меню Чака, любовно сохраненного его женой. Автор литературной композиции — актриса Елена Сигова, которая сама же, напару с Вероникой Плотниковой, сыграет четырех возлюбленных поэта.

Foto: LETA

Актер Виталий Яковлев (Чак), актриса и поэтесса Елена Сигова, худрук театра Сергей Голомазов.

"У меня с Чаком очень личные отношения, - призналась Сигова. - Когда в Академии культуры я сдавала экзамен на бакалавра, мне достался именно Чак – я не отвечала, а читала лекцию. Приемочная комиссия была очень удивлена. Но тогда мне было всего 20 лет, а сейчас я совсем по-другому погрузилась в историю этого не только поэта, но и удивительного человека — добрейший и тонкий гулливер, который не раздавил ни оного лилипута, даже если лилипуты кусали его за пятки. Спектакль расскажет о взаимоотношениях художника с миром и властью. Если про Маяковского говорили, что его переехала эпоха, то Чака прямо по горлу переехало несколько эпох. И это стало толчком для его поэтической мощи".

Роль самого Чака досталась внешне очень похожему на поэта актеру Виталию Яковлеву: "Чак очень трепетно относился к Риге, как к своей квартире, — обустраивал ее, наблюдал за всеми мелочами, все истории превращал в строки, рифмы и без рифмы… Мне очень нравится вмести с ним все это переживать. Он очень человечный и живой - совсем не памятник".

5 августа премьера концерта "Раймонд Паулс в Рижском русском театре", посвященного совместно созданному и прожитому в театре за 58 лет. На Большую сцену поднимется он сам, артисты театра и музыканты, которые за 20 лет приняли участие в 9 постановках с музыкой Маэстро. Это мероприятие в дополнительной рекламе не нуждается, зато, опять же, нуждается в сертификате — подтверждении того, что зритель вакцинировался или переболел.

Главной же премьерой лета стала сама директор и актриса Русского театра Дана Бйорк — на днях она родила сына, а потому открытие сезона объявляла онлайн. Зрителей ждет пять премьер. Увы, число спектаклей для Большой сцены — премьер и спектаклей прошлого, сезона, бывшего крайне коротким — пришлось сократить.

Число привитых зрителей пока недостаточно. В связи с этим художественный руководитель Русского театра Сергей Голомазов выступил с отдельной просьбой-обращением: "Нам необходимо встречаться со зрителем, но мы поставлены в обстоятельства - можем пускать в театр только людей, которые сделали прививку. И это правильно. Я знаю, что это не очень популярная тема — прививаться или не прививаться - в некоторых социальных средах. Я привился, о чем не жалею. Знаю, что бывают и другие мнения, зачастую очень радикальные. Я их уважаю. Но, тем не менее, призываю прививаться. Эта тема не очень популярна, но делать это надо. Тогда будет возможность посещать театр, кино, рестораны, вести общественную жизнь… Страх перед прививками — это часть социальных последствий эпидемии. Умоляю всех, кто меня услышит, прививайтесь! Мы вас очень хотим видеть в театре. Еще раз: при-ви-вай-тесь!"

Материал Delfi о том, как прививались актеры Рижского русского театра им. М. Чехова и других театров Латвии, - ЗДЕСЬ.