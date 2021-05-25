Увидимся в июле! Организаторы Laima Rendezvous готовятся к фестивалю

Латвийская певица Лайма Вайкуле записала видеообращение, в котором выразила надежду на смягчение ограничительных мер, введенных в Латвии из-за пандемии COVID-19, а также рассказала, что команда организаторов фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala и вокального конкурса Laima Voice уже начала подготовку к мероприятиям.

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"Близится лето, мы готовимся провести Laima Rendezvous Jūrmala и финал конкурса Laima Voice, и я надеюсь, что правительство разрешит нам встретиться, и все произойдет. Мы любим вас! Увидимся в июле", — обратилась к поклонникам муза фестиваля Лайма Вайкуле.

Программа Laima Rendezvous Jūrmala в этом году претерпит изменения, благодаря международному вокальному конкурсу Laima Voice, который стартовал онлайн в апреле 2020 года и вызвал огромный интерес как у латвийских талантов, так и у зарубежной аудитории.

"Пока мы ожидаем уточнений от латвийского правительства по поводу проведения публичных мероприятий, организационные работы идут полным ходом. В первый день фестиваля мы не только отпразднуем долгожданную встречу с нашими поклонниками, но и подведем итоги конкурса Laima Voice, наградив его победителя", — поделилась планами главный продюсер фестиваля Элита Милграве, добавив, что люди, купившие билеты заранее, будут иметь преимущество в посещении мероприятия.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, традиционно проходит в Юрмале с 2015 года, но в прошлом году из-за пандемии был отменен.