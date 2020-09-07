Уютные картинки. В Happy Art Museum открылась выставка Полины Побережской
Foto: Māris Morkāns

В арт-галерее Happy Art Museum проходит персональная выставка Полины Побережской. Каждая картина художницы — отражение одного из этапов жизни художницы и ее мироощущения, очень стройного и уютного, вопреки всем войнам и чрезвычайностям вокруг.

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Родилась Полина в новосибирском Академгородке в семье учительницы литературы и журналиста-кинодеятеля. Там же окончила художественную школу и курсы станковой живописи при Новосибирской архитектурно-художественной академии — творчество стало отдушиной после развода родителей. В Новосибирске на курсах иврита встретилась с будущим мужем, журналистом Евгением Эрлихом.

Уютные картинки. В Happy Art Museum открылась выставка Полины Побережской
Foto: Māris Morkāns

Семья для Полины — неиссякаемый источник вдохновения и призма, сквозь которую она смотрит на окружающий мир. Все просто и понятно. Есть мужчина, сильный лев и маяк в ночи — у него очень важное дело, профессия. И есть женщина — хранительница очага, продолжательница рода и настолько преданная. Вместо ног, у нее русалочий хвост, ведь ей никуда не надо бежать. Глаза прикрыты — ее есть кому вести. Вместе они — одна стихия, то спокойная, то бурная. Вместе способны преодолеть любую передрягу и стать еще сильнее.

Уютные картинки. В Happy Art Museum открылась выставка Полины Побережской
Foto: Māris Morkāns

Свой творческий путь Полина описывает перечислением городов, в которых она жила: "Новосибирск – Санкт-Петербург – Москва – Тель-Авив – Рига". В тихую латвийскую гавань семья перебралась шесть лет назад из Израиля — отдохнуть от бесконечной войны. Сегодня Полина работает в самых разных направлениях: графический дизайн, видеографика, мультипликация, полиграфия, иллюстрация книг, живопись. Книги с ее иллюстрациями изданы в России, Израиле и Латвии.

Уютные картинки. В Happy Art Museum открылась выставка Полины Побережской
Foto: Māris Morkāns

Выставка, на которой представлены картины Полины (холст, акрил) и рисунки, проходит с 5 до 20 сентября в арт-галерее Happy Art Museum творческого квартала ул. Спорта, 2 (вход с ул. Ханзас).

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