Уже скоро! Вся программа фестиваля Positivus на Луцавсале

Уже на этой неделе впервые в Риге пройдет фестиваль Positivus, который после пандемийной паузы перебрался в столицу из Салацгривы. Что там будет?

В этом году мероприятие продлится два дня. Традиционно на фестивале, который пройдет на Луцавсале, будет несколько сцен. Составить свой план концертов, как всегда, поможет мобильное приложение Positivus'22.

На самой крупной сцене LMT Stage выступят главные звезды этого года —A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, SoFaygo, Bas и ansis.

На Lāčplēsis Stage увидим The Avalanches (DJ Set), Yves Tumor & Its Band, Asaf Avidan, Black Country, New Road, black midi, Gram-Of-Fun, Sudden Lights, Tribes of the City, Nē и VIŅA.

Narvesen Stage станет площадкой преимущественно для местных хип=хоп артистов, таких как Артур Скутелис, Edavārdi, Prusax, rolands če, ZEĻĢIS, Wiesulis, Ods и $ourJ, а также Sigma, Chris Noah, MUUD, Būū, Элизабете Гайле, Nova Koma и участники "Евровидения" Citi Zēni.

Из новинок - зона диско Jim Beam Silent, где выступят диджеи: DJ RKR, DJ Инга Ерзюкова, DJ Карлис Зариньш, DJ Артур Пудиньш, DJ Rudd, DJ All-viss, DJ Магнус Эриньш, DJ Makree, DJ Анна Думпе, DJ Рой Роджерс, DJ Карлис Килкутс, DJ Aspirīns.

В сотрудничестве с Kino Bize будут организованы киносеансы местных и зарубежных фильмов, а также встречи с латвийскими кинематографистами.

Будет и традиционная ярмарка местных дизайнеров и стенды партнеров фестиваля.

Positivus откроет двери 15 июля в 12 часов и завершится 17 июля в 2 часа ночи. Палаточный городок откроется в 10 часов утра 15 июля и закроется 17 июля в полдень.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.