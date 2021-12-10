В 2022 году Каунас будет культурной столицей Европы. В программе - выставки Марины Абрамович и Йоко Оно

В 2022 году культурной столицей Европы будет литовский город Каунас. С 19 по 23 января там состоится серия мероприятий, посвященных открытию программы. Мероприятия пройдут более чем на 50 площадках в самом Каунасе и его окрестностях. В городе можно будет увидеть выставки всемирно известных художников — Уильяма Кентриджа и Йоко Оно. Кроме того, в марте 2022 года в Каунасе пройдет ретроспектива работ легендарной художницы Марины Абрамович.

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Центральным событием недели открытия станет первая часть грандиозной трилогии "Каунасский миф", в которой будут объединены современная музыка, видеопроекции, поэтические слэмы и многое другое. Культурные мероприятия расскажут об этом городе как о живом и постоянно меняющемся организме. Вторая и третья части трилогии запланированы на май и ноябрь 2022 года.

В программе открытия — выставки, концерты, спектакли и другие события. В городе состоится 13-я Каунасская биеннале искусства, архитектурная выставка, посвященная модернизму, открытие выставки Йоко Оно и множество других мероприятий. Стоит особенно отметить выставку известного южноафриканского художника Уильяма Кентриджа. К слову, один из его дедушек был родом из литовской еврейской общины.

В сентябре в городе выступит Британский королевский филармонический оркестр, в а октябре состоится Каунасский фестиваль дизайна. Кроме того, в рамках программы в Каунасе состоится концерт всемирно известного литовского дирижера Мирги Гражините-Тилы вместе с Литовским национальным симфоническим оркестром. С программой "Каунас - культурная столица Европы" можно ознакомиться здесь.

Это уже второй раз, когда литовский город удостоен звания культурной столицы Европы. В 2009 году это был Вильнюс. В 2022 году культурными столицами Европы также станут сербский город Нови-Сад и Эш-сюр-Эльзас в Люксембурге.