В апреле состоится крупнейший в странах Балтии джазовый конкурс Riga Jazz Stage

С 7 по 9 апреля в кинотеатре Splendid Palace уже в 13-й раз пройдет Международный конкурс джазовых исполнителей Riga Jazz Stage.

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На Riga Jazz Stage 2022 соберутся вокалисты и барабанщики из разных стран. Конкурс будет судить авторитетное международное жюри — специальным гостем станет лауреат премии "Грэмми" и победитель конкурса Телониуса Монка, композитор, певец и барабанщик Джемисон Росс из США, который даст мастер-класс и выступит на заключительном концерте 9 апреля.

7 апреля состоится главный конкурсный концерт, в котором примут участие 26 молодых музыкантов. На Riga Jazz Stage будут представлены джазовые школы 13 стран — в Ригу приедут артисты из Эстонии, Литвы, Украины, Польши, Словакии, Дании, Германии, Бельгии, Италии, Великобритании, Турции и США.

Финал конкурса пройдет 8 апреля, где перед зрителями выступят 12 лучших музыкантов, отобранных жюри. Вместе с Джемисоном Россом судить конкурс будут художественный руководитель фестиваля Jazz Time Тойво Унтс (Эстония), руководитель Каунасского джазового фестиваля Йонас Ючас (Литва), руководитель Венецианского джазового фестиваля Джузеппе Мормиле (Италия), художественный руководитель Riga Jazz Stage Марис Бриежкалнс, маэстро Раймонд Паулс и другие иностранные музыканты.

Конкурсантам будет аккомпанировать Riga Jazz Quartet, в составе которого играют пианист Кристап Ванадзиньш, гитарист Рихард Гоба, басист Янис Рубикс и барабанщик Микелис Вите.

"В этом году уровень конкурса будет очень высоким. В нем примут участие несколько победителей престижных конкурсов, — говорит Марис Бриежкалнс. — Это по-прежнему крупнейший конкурс джазовых исполнителей в странах Балтии, в джазовом мире нас знают все".

Призовой фонд конкурса включает денежные и другие призы, а также приглашения выступить на джазовых фестивалях и в музыкальных клубах разных странах мира.

Продажа билетов на конкурс Riga Jazz Stage начнется 1 марта на сайте aula.lv. Более подробная информация — на сайте фестиваля.