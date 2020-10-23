В Atta Centre пройдет Stand-up шоу по случаю Хэллоуин

В самый страшный день в году, 31 октября, ведущие стендап комики Латвии из объединения Riga Stand Up приглашают на вечер черного юмора и смеха. Комедийное шоу пройдет на русском, латышском и английском языках в помещениях крупнейшего в Балтии мультифункционального комплекса Atta Centre на Краста.

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В четырехлетнем активе Riga Stand Up - сотни открытых микрофонов и больших концертов, выступления на одной сцене со звёздами стендапа первой величины. В последний день октября комики в очередной раз порадуют публику искрометными шутками, на этот раз — с долей черного юмора.

По случаю Halloween, в рамках мероприятия будут разыграны подарки за самый оригинальный костюм в тематике Дня всех святых. До и во время концерта будет возможность заказать "страшные" закуски и напитки на любой вкус.

Концерт пройдёт с соблюдением всех действующих правил безопасности, разработанных в рамках протокола Atta clean, а также с учетом последних постановлений Кабинета министров о том, что на публичных мероприятиях в помещениях с нумерованными местами могут собираться до 500 человек. Представители Atta Centre гарантируют своим гостям безопасное пребывание: персональные места, дистанция два метра между ними, усиленное кондиционирование и пункты для дезинфекции рук.

Мероприятие пройдет 31 октября в Atta Centre (ул. Краста 60). Вход на шоу — с 18.00. Начало — в 19.00. Билеты и подробности - ЗДЕСЬ.