В августе следующего года в Таллине выступит The Weeknd

The Weeknd, который в уходящем году был больше всех номинирован на всевозможные премии, опубликовал список городов, которые посетит в 2023 году в рамках своего мирового тура "After Hours Til Dawn", и среди них есть Таллин.

Европейский тур начнется 10 июля 2023 в Манчестере. Часть турне, которая проходила в Северной Америке, была фантастически успешной – побиты рекорды по числу зрителей. Сборы на данный момент сборы уже превысили 130 миллионов долларов, большая часть средств будет передана на благотворительность.

Под сценическим псевдонимом The Weeknd выступает 32-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе. В юные годы он не отличался примерным поведением, но после того, как ему пришлось иметь дело с полицией из-за торговли наркотиками, Эйбел решил изменить свою жизнь и наряду с работой чернорабочим он сосредоточился на музыке. Вначале он выпускал треки анонимно. С продвижением ему помог менеджер Дрейка Оливер Эль-Хатиб.

Свою первую Grammy музыкант получил за альбом Beauty Behind the Madness в 2016 году, когда был номинирован на "Оскар" за песню Earned It для фильма "Пятьдесят оттенков серого". "Я думаю, в тот момент звезды определенно были на моей стороне, – говорил он. – Хотя мы много работали ради этого, у меня все равно есть ощущение, что я оказался в нужное время в нужном месте". А в этом году он был выдвинут на премию Billboard Music Awards уже в 17 номинациях.

The Weeknd всегда мечтал стать звездой, но никогда не поверил бы, что все будет именно так. "Я думал, что я стану панком – длинные волосы, прыщи на лице, сам тощий, - говорил он в интервью. – Я смотрел на таких артистов как Iggy Pop и Ramones. Но ты развиваешься и начинаешь понимать, в чем твой потенциал. И это выглядит примерно так: "F*ck, да, мы сделаем это!"

Тур проходит в поддержку альбома After Hours, выпущенного в 2020 году. Сингл Blinding Lights, ставший бесспорным хитом, был назван новой песней номер один за все времена по версии Billboard Hot 100, сместив с лидирующей позиции хит Чабби Чекера The Twist 1960 года. Альбом 2022 года под названием Dawn FM также получил признание критиков.

Эйбел Тесфайе является послом доброй воли Всемирной продовольственной программы – это означает, что часть денег, вырученных от продажи билетов на концерты тура, будет направлена в гуманитарный фонд XO Humanitarian Fund.

Концерт в Эстонии пройдет на Таллинском певческом поле 12 августа 2023 года. Предварительная продажа билетов будет происходить с 30 ноября по 2 декабря для тех, кто до 28 ноября был подписан на рассылку новостей от Live Nation Eesti. На новых подписчиков предварительная продажа не распространяется. В открытую продажу билеты поступят в 12 часов 2 декабря в сети Biļešu Serviss. В Европе вместе с The Weeknd будут выступать Kaytranada и Mike Dean.