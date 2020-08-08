В честь дня авиации в Спилве пройдут демонстрационные полёты на старых самолётах

В честь столетия Праздника авиации в Латвии и в рамках Праздника Риги 15 августа на аэродроме Спилве пройдут мероприятия с демонстрационными полётами и выставкой старых летательных аппаратов.

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В течение всего дня, с 12:00 до 18:00, на территории аэродрома можно будет посмотреть самолёты разных поколений и типов и узнать об их истории и специфике. Организаторы мероприятия обещают экспонат, который удивит даже профессионалов авиации — необыкновенный и до этого никогда не бывавший в Латвии самолёт.

В течение всего дня в воздух будут подниматься самолёты разных поколений, в том числе исторические летательные аппараты. Будут также выступления парашютистов и демонстрационный полёт Юргиса Кайриса, признанного во всём мире литовского мастера высшего пилотажа.

На территории аэродрома будет работать местное радио, поэтому желающих послушать образовательно-развлекательную программу об авиации призывают взять с собой наушники или найти у себя дома портативный радиоприёмник.

Все мероприятия будут бесплатными.