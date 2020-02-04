В честь 150-летия со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина 26 февраля в Доме Москвы будет представлен музыкально-литературный спектакль Нью-Йоркского театра поэзии и музыки Рустема Галича "В Париже" по мотивам сборника рассказов "Темные аллеи".

Авторский проект актера и режиссера Рустема Галича, посвященный юбилею великого писателя, уже получил признание во многих странах мира. Прозвучат три рассказа - "В Париже", "Муза" и "Солнечный удар" - в исполнении актера, а также старинные русские романсы в исполнении певицы из Казани Юлии Зиганшиной под аккомпанемент пианиста Константина Мулина.

"Темные аллеи" – это сборник рассказов о любви, большинство из которых были написаны Буниным в Париже. Отсюда и название спектакля.

Рустем Галич - звезда русского Нью-Йорка, актер, режиссер, ведущий шоу и теле-радио программ, выпускник и преподаватель Щепкинского училища в Москве, несколько сезонов участвовал в постановках Метрополитен-оперы, исполнитель множества музыкально-поэтических спектаклей и концертов по Пушкину, Лермонтову, Бунину, Пастернаку, Есенину, Маяковскому, основатель "Театра поэзии и музыки Рустема Галича" в Нью-Йорке.

Организатор мероприятия – Международный центр талантов под руководством Галины Полторак.

Билеты можно приобрести в сети Bilešu serviss.