7 февраля в Даугавпилсcком Дворце культуры и 8 февраля на сцене Arēna Rīga украинский симфонический оркестр Lords Of The Sound выступит с музыкой из популярного фильма "Властелин колец".

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На концертах музыканты представят шоу-программу с оскароносной музыкой Говарда Шора, где при помощи симфонического оркестра, хора и солистов, создадут атмосферу мира хоббитов и эльфов. От классических выступлений оркестров этот концерт будет отличаться тем, что порадует не только инструментальным, но и вокальным концертным номером, а также визуальным решением – планируется видеопроекция и световое шоу.

Оркестр Lords Of The Sound является давним поклонником эпических музыкальных тем и постоянно гастролирует по Европе с такими концертами, среди которых музыка известных кино–композиторов, таких как Ханс Циммер, Рамин Джавади, Клаус Баделт, Джеймс Ховард и многих других.

Продолжительность концерта: 2 часа. Билеты доступны в кассах сети Biļešu Serviss.