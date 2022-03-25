В Даугавпилсе пройдет благотворительный концерт в поддержку Украины

3 апреля в Даугавпилсском Дворце культуры состоится благотворительный концерт в поддержку Украины. Все артисты принимают участие в концерте безвозмездно.

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Среди участников концерта будут исполнители Айя Андреева, Anmary, ansis, Антра Стафецка, Dabasu durovys, DAGAMBA, Интар Бусулис, KATŌ, Laika Suns, Patrisha, Sudden Lights, Tautumeitas, проект Latvia For Ukraine и многие другие.

Прямую трансляцию также можно будет увидеть на большом экране на площади Виенибас в Даугавпилсе.

В сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv во время мероприятия будет организован сбор пожертвований. Можно будет жертвовать наличные деньги в специальные ящички с пометкой Ziedot.lv, а также звонить на номер 9000 6086 (стоимость звонка – 1.42 евро).

По словам мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, город приютил уже более 200 жителей Украины, в основном это женщины с детьми. "Этим людям необходима моральная и материальная поддержка, - говорит он. - И я рад, что Даугавпилс может объединить такое количество артистов, чтобы вместе оказать помощь тем, кому сейчас это действительно необходимо".

Приглаcительные билеты на мероприятие можно зарезервировать заранее в кассах Biļešu paradīze. Число мест ограничено.