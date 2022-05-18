В Даугавпилсе пройдут самые большие соревнования по хип-хопу
Foto: Press-foto

4 июня в Даугавпилсе состоится фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games. Весь день на площади Виенибас в центре города будут проходить соревнования и шоу по нескольким дисциплинам. В рамках фестиваля состоится один из крупных этапов соревнований по танцам в стиле хип-хоп.

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Помимо лучших латвийских танцоров, на турнире также выступят сильнейшие иполнители из Норвегии, Нидерландов, Польши, Литвы и многих других стран. Все они будут бороться за титул лучшего танцора по версии Ghetto Dance.

Танцоры будут соревноваться один на один в трех разных возрастных категориях U11, U15 и 16+. Впервые в Латвии судить соревнования будет победитель многочисленных соревнований мирового уровня - француз Joseph GO.

В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, прямая трансляция на большом экране, конкурсы и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджеев.

Ghetto Games в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 000 человек. В данный момент, активно идет регистрация участников на фестиваль, а для зрителей вход на мероприятие будет абсолютно бесплатным. Более подробная информация доступна на официальном сайте www.ghetto.lv.

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