В Даугавпилсском театре покажут моноспектакль "Макбет" британского актера Пола Гудвина

14 октября у зрителей Даугавпилсского театра будет уникальная возможность увидеть традиционную манеру игры шекспировского театра – британский актер Пол Гудвин покажет моноспектакль "Макбет".

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В этом сезоне, благодаря поддержке Государственного фонда культурного капитала, актер, режиссер, преподаватель актерского мастерства и сценической речи Пол Гудвин неоднократно будет приезжать в Даугавпилсский театр, чтобы проводить мастер-классы для актеров, в ходе которых они будут анализировать тексты Шекспира, заниматься сценической речью и движениями. Результатом этой работы станет постановка "Макбет" в Даугавпилсском театре в 2023 году. Во время октябрьского визита Пол Гудвин выразил желание показать свою авторскую работу, в основе которой лежит знаменитая пьеса о ведущей к безумию жажде власти.

Пророчество трех ведьм обещает Макбету трон Шотландии, эта мысль целиком овладевает им, постепенно затмевая разум и заставляя поверить, что у пророчества нет препятствий, и можно лишить жизни другого человека. Когда появляется первая кровь, становится ясно – обратного пути нет, остаются только чувство вины, параноидальный страх и отчаянное желание удержать власть в своих руках. И это всё приближает Макбета к гибели. В своем спектакле британский актер Пол Гудвин отразит внутренний душевный конфликт главного героя. В спектакле текст Шекспира будет звучать на языке оригинала, зрителям будут доступны титры на латышском языке.

Пол Гудвин в течение всей своей профессиональной карьеры исследовал творчество Уильяма Шекспира. Он основатель и руководитель компании The Shakespeare Edit (Лондон), более 20 лет работал актером в различных театрах Великобритании, в том числе в Королевском шекспировском театре и Национальном театре Великобритании. В последние годы Пол Гудвин активно участвует в педагогической работе: восемь лет был художественным руководителем магистерской студии актерского искусства в Лондонском центре драмы; вел мастер-классы в Греции, России, Великобритании, Индии. Как преподаватель Пол Гудвин работал в театре Шекспира "Глобус" - поставил "Сон в летнюю ночь" - и в Королевской академии драматического искусства.

Билеты - в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в кассах сети Biļešu paradīze.