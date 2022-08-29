В День знаний для школьников и их родителей пройдут бесплатные концерты и мастер-классы

К 1 сентября столичное самоуправление подготовило программу мероприятий, приуроченных к Дню знаний.

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1 сентября в обновленном парке Эспланады в 17 часов развлекательную программу начнет диджей Карлис Килкутс, а в завершение вечера ожидается выступление группы Citi zēni, которая представляла Латвию на Евровидении в этом году.

В Эбельмуйжском парке с 17 до 19 часов будет гостить Рижский цирк, который приглашает на мастер-классы жонглирования и надувания пузырей, а также посмотреть представления профессиональных актеров цирка.

В культурном пространстве Strops в Плявниекской березовой роще в 19 часов выступит группа Pirmais kurss.

Также 1 сентября двери откроют центры образования по интересам. В этот день с 11 до 15 часов в детском и молодежном центре Laimīte и с 15 до 17 в центре образования по интересам Рижской Болдерайской новой основной школы можно записаться на внеклассные занятия.

В целом в сентябре запланированы 15 мероприятий в 10 центрах образования по интересам по всей Риге. Подробную информацию можно найти на сайте www.intereses.lv.

Как уже сообщалось, 1 сентября общественный транспорт будет бесплатным. Пассажирам не нужно будет регистрировать в автобусах, троллейбусах и трамваях э-талон или кодовый билет.