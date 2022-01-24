В Dirty Deal Teatro покажут спектакль "Третья смена"

4 февраля в Dirty Deal Teatro состоится показ спектакля "Третья смена" белорусской театральной компании "Театр Августа" из Вильнюса. Спектакль режиссера Андрюса Дарелы был создан в 2021 году, с участием труппы актеров Гродненского театра, которые были вынуждены покинуть свою страну после событий осенью 2020 года, когда их уволили за участие в митингах оппозиции.

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В Вильнюсе актеры из Гродно остались вместе и создали независимую труппу "Театр Августа", первой постановкой которой стал спектакль "Третья смена". Спектакль был сыгран в Вильнюсе летом 2021 года, а затем на фестивале в Друскининкае. Для актеров этот спектакль - первый опыт работы с современным текстом.

"Третья смена" была написана минским драматургом Павлом Пряжко в 2007 году, и несколько раз поставлена в России. Это история о прощании с детскими иллюзиями, уроках выживания в большом мире и о том, что процесс взросления — это, в первую очередь, принятие ответственности за свои поступки, умение находить общий язык с другими, и не всегда это совпадает с временем, когда заканчивается биологическое детство.

Режиссер спектакля Андрюс Даряла родился в Норильске, куда была выселена

его семья, долгое время работал актером и режиссером в Красноярске, вернулся в Литву несколько лет назад, работает в Русском драматическом театре Литвы. В спектакле заняты не только белорусские актеры, но также русскоязычные актеры из Вильнюса.

В Риге спектакль покажут на русском языке, с субтитрами на латышском. После спектакля зрители могут остаться и принять участие в дискуссии с актерами, которую будет модерировать театральный продюсер Евгения Шерменева. Дискуссия пройдет на русском языке. Билеты на сайте Biļešu Paradīze.