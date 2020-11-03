6 ноября все органные токкаты Иоганна Себастьяна Баха на органе Домского собора исполнит российская органистка, ныне проживающая в Латвии, Елена Привалова.

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Выступления Елены Приваловой всегда отличаются яркими, оригинальными программами, высоким профессионализмом и большой артистичностью. Выпускница Московской консерватории рижанам стала известна 7 лет назад. В течение этого периода она проводила благотворительные концерты в церкви Св.Павла, также выступала и в других церквях Риги.

С именем Иоганна Себастьяна Баха связаны высшие достижения мирового органного искусства. В музыке для органа баховский гений проявил с себя с невиданной мощью, а искусство органной импровизации явилось подлинной основой его композиторского мастерства.

В программе концерта Елены Приваловой прозвучат все органные токкаты и фуги великого мастера. Именно в органной токкате, написанной в импровизационной форме, Бах мог выплеснуть все свои мысли и чувства в открытой эмоциональной форме. Токката как будто бросает вызов упорядоченному бюргерскому укладу жизни, где все подчинено четким правилам, как в фуге. Предваряя фугу, токката художественно оттеняет ее рационализм.

Билеты в кассах Домского собора и на сайте biļešuparadize.lv.