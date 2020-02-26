Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

23 марта в рижском Домском Соборе пройдет концерт Государственного ансамбля грузинского фольклорного пения "Басиани.

Коллектив создан музыкантом Георгием Донадзе в 2000 году. Главной миссией коллектива является сохранение и возрождение грузинской народной песни. Название хора взято в честь победы в битве при Басиани в XIII веке, решившей вопрос государственности страны.

Артисты хора исполняют грузинскую народную музыку, многоголосные фольклорные песни и церковные песнопения, ставшие для них классикой. В коллекции исполнителей композиции из разных регионов – от стиля бурдон из восточной Грузии до полифонического исполнения, контрапунктной полифонии из западной части страны. Музыкальное сопровождение песен "Басиани" – аутентичные музыкальные инструменты. Дополняют образ артистов национальные грузинские костюмы чоха.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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