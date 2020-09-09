В "Дзинтари" пройдет XVII фестиваль Kremerata Baltica

12 и 13 сентября в концертном зале "Дзинтари" пройдет XVII Международный фестиваль Kremerata Baltica, который в этом году посвящен 250-летию со дня рождения выдающегося композитора Людвига ван Бетховена.

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Помимо всемирно известного скрипача Гидона Кремера и музыкантов оркестра Kremerata Baltica в фестивале примут участие пианист Георгий Осокин, скрипач Хьюго Тиччиати, меццо-сопрано Лючиана Манчини и виолончелистка Гиедре Дирванаускайте.

В программе концерта 12 сентября прозвучит жемчужина западноевропейской музыки, опус, написанный Робертом Шуманом в конце жизни – Третья соната для скрипки и фортепиано, а также Второй струнный квинтет Феликса Мендельсона и Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Людвига ван Бетховена.

13 сентября прозвучат Четвертый концерт для фортепиано и оркестра и 15-й струнный квартет Бетховена. Также в программе две премьеры - Kaleidoscope of Lost Time Андрюса Жлабиса и "Летние сны" Артура Маскатса.

Билеты на фестивальные концерты доступны в торговых точках Biļešu paradīze и в Интернете на www.bilesuparadize.lv.